Telecinco sigue explotando 'La Isla de las Tentaciones': Anuncia el estreno de su edición 11 con un cambio de imagen

Con la primera quincena de agosto casi finiquitada, las cadenas de televisión empiezan a mostrar sus cartas de cara a la próxima temporada. Es el caso de Telecinco, que tras lanzar hace semanas la promoción de 'Supervivientes All Stars', ahora ha hecho lo propio con otro de sus realitys estrella: 'La isla de las tentaciones'.

De esta forma, Telecinco hace oficial que la undécima edición de 'La isla de las tentaciones' llegará en otoño tras solo unos meses después de cerrar la décima temporada. Con ello, Mediaset seguirá explotando el reality de Sandra Barneda sabiendo que es uno de los programas que más éxito le proporciona.

La nueva promo del reality de Cuarzo Producciones juega con dos de los símbolos más identificativos del formato: la serpiente y la manzana de la tentación. "Sí, habrá más imágenes. La Isla de las Tentaciones 11", avanza la cadena de Mediaset junto a este anuncio en el que se tiñe todo de "rojo", cambiando notablemente la imagen del programa.

Never know how much I love you... 🎶❤️‍🔥



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones, estreno muy pronto en Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/OcFEkV0ClN — Telecinco (@telecincoes) August 10, 2026

Cabe recordar que Telecinco comenzó las grabaciones de 'La isla de las tentaciones 11' con Sandra Barneda a finales del mes de junio. Hace unas semanas, la catalana anunció que ya habían regresado de República Dominicana tras haber estado casi dos meses. Una prueba de que la cadena habría grabado dos nuevas ediciones para que así Telecinco pueda repetir la misma estrategia de la pasada temporada.

Y es que Telecinco emitió la novena edición del reality entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y tan solo tres meses después emitió la décima entre abril y junio de 2026. Prácticamente el mismo tiempo que habrá pasado entre esa décima temporada y la undécima que llegará en otoño. Algo que puede provocar un nuevo bajón en sus audiencias tras haber cerrado la última edición con una media del 12,4% y 1.021.000 espectadores, lo que supuso una pérdida de 0,8 puntos y 336.000 seguidores.

Sí, habrá más imágenes 🔥 'La Isla de las Tentaciones 11', en @telecincoes pic.twitter.com/BO1Hejb9U7 — Mediaset España (@mediasetcom) August 10, 2026

Telecinco se encomienda a los realitys ante su grave crisis

Como decimos, Telecinco seguirá apostando fuerte por el género que mejor le funciona en su parrilla. Y es que los realitys seguirán teniendo un fuerte peso en la programación de la cadena la próxima temporada pues además de 'La isla de las tentaciones', el canal también trabaja en la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' con Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda como presentadores.

Asimismo, Mediaset también cuenta con otro formato que dará un giro de tuerca a la dinámica de 'La isla de las tentaciones'. Hablamos de 'The honesty box', un nuevo reality que supondrá el regreso de Raquel Sánchez Silva a la cadena 11 años después de su salida.

Por si fuera poco, Telecinco contará también en los próximos meses con nuevas ediciones de 'Casados a primera vista' y de 'Gran Hermano' en su versión con famosos. Lo que se desconoce por ahora es si será 'GH DÚO' o 'GH VIP' y cuándo llegarán todos estos programas a la parrilla.