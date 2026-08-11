Manu Pascual "entiende" la polémica con el bote de Rosa en 'Pasapalabra' y aclara si fichará por 'Rueda la Letra' en Telecinco

Manu Pascual se ha pronunciado en una entrevista sobre su relación actual con Rosa Rodríguez además de mojarse como nunca sobre la polémica que salpicó a su duelo final en 'Pasapalabra'. El concursante se ha sincerado también sobre su futuro en televisión más allá del concurso de Antena 3, además de valorar 'AlaZ' y toda la batalla legal por 'El Rosco' con su salto a Telecinco.

"Es un duelo muy largo y puede pasar de todo. Un día triunfa uno, otro día triunfa el otro y, cuando un duelo dura tanto, llega un momento en el que sabes que puede caer para cualquiera de los dos en cualquier momento y nunca sabes hacia dónde se va a decantar", ha comenzado rememorando en una entrevista para El Confidencial sobre el longevo enfrentamiento que encabezó con Rosa Rodríguez durante más de un año.

Manu Pascual se moja sobre las críticas a Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra': "La polémica es entendible"

Sin embargo, confiesa que no entró pensando en la derrota o en la victoria. "Me imaginaba hacer 60 o 70 programas e irme sin el bote, pero con un buen dinero acumulado. Van pasando los días, sigues ahí y piensas 'ojo, que esto puede ir para largo'", ha explicado Manu Pascual al citado medio, asegurando que el nivel actual del concurso de Antena 3 es "bárbaro".

"El programa ha ido creciendo de nivel cada año", ha asegurado el que fue concursante de 'Pasapalabra'. "El diccionario es el diccionario, tiene un límite. Puedes introducir alguna palabra nueva, pero al final es un contenido finito. La verdadera dificultad está en las palabras que vienen de fuera del diccionario. Esas ya no son encontrables para la mayoría de los concursantes", ha advertido. "Alguna vez puedes encontrar alguna, pero lo normal es que no. Salen de fuentes que no sabemos ni de dónde salen", ha continuado explicando.

Así, se ha mojado de lleno sobre sí el programa puede decidir o no cuando se entrega un bote. "Evidentemente, cuando los cerrojos salen de fuentes que no tienen Wikipedia, son prácticamente imposibles para nosotros. Ya no te digo si tienen Wikipedia en inglés, porque todavía puedes llegar a ellas. Pero si no aparecen en una fuente accesible para un concursante, sabes que ese bote no va a salir", ha denunciado Manu Pascual sobre "el truco" del concurso.

"Hace muchos años las preguntas de fuera del diccionario eran bastante más asequibles. Una cosa es preguntarte por un rey de Tailandia, que dentro de lo que cabe puedes encontrar estudiando, y otra muy distinta preguntarte por el nombre del perro de un personaje de una novela que solo conoce un señor en Rumanía. A eso no puedes llegar", ha sentenciado el madrileño poniendo el foco en las preguntas más rebuscadas del programa.

Ha sido entonces cuando se ha pronunciado sobre la polémica que salpicó a Rosa Rodríguez en su victoria al pronunciar mal el apellido de un jugador de baloncesto. Y Manu Pascual ha asegurado que no ve nada desproporcionado el revuelo. "La palabra Morral era bastante encontrable para nosotros porque pertenece a una lista de MVP de la NFL. Yo, de hecho, la tenía estudiada. Cuando preparas deportes, una de las primeras cosas que haces es apuntarte los MVP de las grandes ligas estadounidenses porque son preguntas relativamente habituales", ha explicado.

"Yo esa palabra la tenía. Si me hubiera tocado el rosco de Rosa, también lo habría resuelto porque era una pregunta encontrable. Estaba en Wikipedia, por ejemplo. Los MVP son listas que puedes preparar. Cuando no puedes hacer nada es cuando las preguntas no están en ninguna fuente accesible", ha insistido el que fue concursante de 'Pasapalabra', suscribiendo la lluvia de críticas por la pronunciación de la palabra que le otorgó el bote a su compañera.

Aún así, ha querido dejar clara su postura. "La polémica por la pronunciación sí la entiendo", ha señalado. "Nosotros, durante todo el programa, siempre pronunciamos exageradamente todas las letras precisamente para evitar que nos den una respuesta por incorrecta. La polémica está en que fue una pronunciación muy cogida con pinzas. Supongo que si lo hubiese ganado yo exactamente igual, la polémica habría sido la misma", continuaba explicando Manu Pascual.

"Una cosa es leer una palabra de forma completamente clara y otra decir una pronunciación tan ajustada. Yo creo que la polémica es entendible por ese motivo, hubiera ganado ella o hubiera ganado yo", ha terminado señalando sobre la controvertida palabra, negando también que las críticas tengan un trasfondo machista. "Ha habido muchas mujeres que han ganado botes en Pasapalabra y nunca ha habido una polémica semejante", ha sentenciado.

Sobre su nula relación con Rosa tras la final: "Al final haces amistades con algunas personas y con otras congenias menos"

"Si ese hubiera sido el motivo, cuando Sofía ganó el bote en Antena 3 también la habrían puesto a caldo, y que yo recuerde no ocurrió. Ella ganó a Marco Antonio, que también era hombre, y no pasó nada", ha resuelto Manu Pascual. "Otra cosa distinta son los ataques por cuestiones políticas o por otros temas personales. Eso ya es otro asunto. Pero la polémica del bote, sinceramente, no creo que tenga que ver con que Rosa sea mujer", ha terminado concediendo el joven.

Así, se ha sincerado sobre cómo encajó el fin de su enfrentamiento, que terminó en una derrota para él. "Lo primero que pensé fue: Por fin. Por fin acaba esto. Ya llevaba un cansancio encima terrible. Yo ya estaba muy a gusto con lo que había hecho. Evidentemente te fastidia que no sea el bote para ti, pero lo primero que sentí fue liberación", ha asegurado el joven. "Fue fácil de digerir porque yo ya estaba contento con mi participación. Hay veces que no depende de uno mismo. Simplemente tocaba volver a la vida normal, que no es poco", ha añadido.

A su vez, ha desvelado que no ha vuelto a hablar con Rosa Rodríguez desde el fin del programa, negando tener cualquier tipo de relación actual con ella. "Con Óscar me llevo bastante. Con Moisés también he coincidido. Con Alberto, que también fue rival mío, también tengo relación. Con Vicky me llevo bastante bien. Al final haces amistades con algunas personas y con otras congenias menos. No pasa nada, como en la vida normal", ha señalado sobre las otras amistades que se ha llevado de 'Pasapalabra'.

Sobre 'AlaZ' y la nueva situación del concurso de Antena 3 tras la pérdida de 'El Rosco', Manu Pascual se ha mostrado transparente. "Pues está muy bien traída. Era muy difícil superar a 'El rosco' porque ha estado muchos años con nosotros. La verdad es que está muy bien adaptada, se mantiene la esencia y se complica un puntito más", ha confesado el joven. "Quizás en algunos aspectos es un poco más fácil porque te dan una letra, pero también te confunde más porque ya los sinónimos no valen", ha advertido sobre la nueva prueba.

Sobre 'AlaZ': "Tiene un punto más de dificultad, lo cual no viene mal"

"Entonces es un nuevo reto para los concursantes que entran. Se han añadido más palabras que pueden entrar, las que empiezan por la Q, las que empiezan por la Y… yo creo que los que se estén preparando a día de hoy tienen un puntito más que añadir y un puntito más de dificultad, lo cual no viene mal", ha señalado sobre 'AlaZ', mojándose también sobre la batalla legal por 'El Rosco'. "Para los concursantes yo creo que es una putada. Ahora se ha solventado bien, pero imagínate los dos que estaban ahí participando pensando que se les acababa el programa", ha señalado el madrileño.

"Pero ya no solo pienso en ellos dos, pienso en toda la gente que lleva mucho tiempo estudiando y que ve que se le puede cambiar la prueba. Entonces, desde la perspectiva del concursante, es una putada", ha confesado refiriéndose tanto al dúo de concursantes actual como a todos los que se preparan para participar. Y a su vez, ha querido aclarar si regresará o no al concurso "que le dio todo".

"Algún especial sí me encantaría hacerlo, yo encantado de volver siempre. Pero un estudio como el que mantenía antes, no", ha sentenciado Manu Pascual. "Quizás ahora tienes que estar más pendiente del número de letras de las palabras que estudias", ha advertido sobre la nueva dinámica. Así, asegura que no se ve regresando "a corto plazo". "El futuro nunca se sabe. Yo espero que el programa dure muchos años, pero ahora mismo no. Estoy muy tranquilo, disfrutando de leer tranquilamente las cosas que me apetecen", ha terminado señalando.

"No me plantearía irme a Telecinco, de momento estoy a gusto"

Y sobre su posible participación en 'Rueda la letra', el nuevo formato de Telecinco que incorporará 'El rosco' tras hacerse con los derechos, el joven ha insistido en su lealtad al formato de Antena 3. "Ahora mismo no me planteo nada. Como te digo, especiales de 'Pasapalabra', los que quieran. Pero ahora mismo no me planteo un estudio de esa envergadura. El tiempo ya se verá, pero ahora mismo no", ha aclarado.

"Yo estoy muy tranquilo con 'Pasapalabra'. Me ha dado todo y no pienso en irme a otro lado. Ya te digo, estoy muy contento si me llaman para especiales. Mi etapa de estudio fuerte ya ha pasado, entonces no me plantearía irme a Telecinco. De momento estoy a gusto", ha reiterado Manu Pascual sobre su negativa a 'Rueda la letra', sin descartar probar en otros concursos televisivos.

"Hay programas que son interesantes y que no me importaría plantearme en algún momento, depende de cuál, evidentemente. A mí la televisión me gusta, estoy cómodo y la he disfrutado. En el futuro no me importaría", ha confesado el joven, expresando sus dudas sobre si un fichaje en 'Tu cara me suena' sería adecuado. "Es otro programa que no me importaría. Lo que pasa es que yo canto muy mal, no sé si es muy compatible. Pero una vez pierdes el miedo a las cámaras y las disfrutas, ya no te importa", ha asegurado.