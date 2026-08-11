El pueblo ganador de 'El Grand Prix 2026' en su quinta gala se queda fuera de las semifinales pese a dar un vuelco al marcador

'El Grand Prix 2026' sigue su camino en TVE y este lunes ha emitido su quinta entrega en la que dos nuevos pueblos se han enfrentado por conseguir un puesto en una de las semifinales del "programa del abuelo y el niño" con Ramón García de nuevo como presentador. Eso sí, el vasco sigue acompañado de LalaChus, Gorka Rodríguez, la vaquilla y Wilbur.

En este quinto programa, las dos localidades que se han batido en duelo han sido Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) en una entrega que ha estado muy reñida hasta el final.

Como es habitual, ambos pueblos han contado con la ayuda de los padrinos. Así, el equipo azul representado por Pravia ha contado con la influencer y ex concursante de 'Top Chef: famosos al horno', Ivana Rodríguez como madrina mientras que el equipo amarillo de Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) ha tenido al humorista e imitador Raúl Perez como padrino.

Los concursantes de Asturias y Madrid han demostrado su destreza en algunos de los juegos más emblemáticos del programa, como los Súperbolos o Pingüinos matemáticos, y se han enfrentado también a retos como la exigente Cucaña, en una velada en la que no han faltado las caídas ni las risas.

Serranillos del Valle conseguía ganar las primeras pruebas y además se distanciaba de sus rivales tras usar la carta dorada en la primera prueba. Pero poco a poco, los asturianos de Pravia conseguían ir ganando algunas de las pruebas hasta ponerse por delante en la recta final del concurso.

En los super bolos ambos tiradores con la ayuda de Raúl Pérez y de Ivana Rodríguez han hecho un gran trabajo al tirar cinco bolos en el caso de los madrileños y tres bolos más el dorado empatando así en el marcador. Con ello, antes de jugársela todo en la última prueba, Pravia se ponía con 25 puntos mientras que Serranillos del Valle llegaba con 24 puntos.

27 segundos. Tres historias. Un bolo volando. Y tú sin saber dónde mirar.#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/L9h89Y14id — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 10, 2026

Ivana guiando a Tarzán hasta el bolo dorado.

Hay películas con menos guion que estos 20 segundos. 😂🎬#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/2GMl625Dk9 pic.twitter.com/1rscdHJ58X — La 1 (@La1_tve) August 10, 2026

Serranillos del Valle da un vuelco y arrasa a sus rivales en 'El Grand Prix' tras el diccionario

Pero como siempre en 'El Grand Prix' todo se ha decidido en el último juego de la noche: "El diccionario". Y es que en este reto cada palabra acertada supone subir tres puntos en el marcador aunque si fallas pierdes esos tres puntos. Además, desde este año la tercera y última palabra vale cuatro puntos, por lo que todo se puede decidir justo en ese momento final.

En la primera palabra, Serranillos del Valle ha asegurado que "clacha" si existe en el diccionario y al ser falso han perdido tres puntos en su marcador poniéndose con 21. Por su parte, Pravia ha defendido que "hobachonería" no aparece en la RAE y al ser fallo han perdido también tres puntos en su marcador poniéndose con 22.

Después, en su segunda palabra, Serranillos del Valle ha respondido que "turpitud" si existe y como esta ver si que era verdad han conseguiro recuperar los tres puntos que habían perdido anteriormente poniéndose otra vez con 24 puntos. Mientras que Pravia ha aseverado que "culialto" si existe y como no era verdad han vuelto a perder tres puntos quedándose con 19.

De esa manera, la victoria se ha logrado en la última ronda. En este caso, Serranillos del Valle ha asegurado que "cácabo" si existe en el diccionario y como era cierto han logrado subir cuatro puntos poniéndose con 28 puntos, lo que le ha permitido además proclamarse como ganador de la noche. Y finalmente, Pravia ha defendido que "bebendurria" no existe y han vuelto a fallar quedándose definitivamente con 15 puntos.

No pestañees.

📖 El Diccionario decide al ganador.

💙 Pravia: 25

💛 Serranillos del Valle: 24#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/psmAEcaeK1 — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 10, 2026

Eso sí, ninguno de los dos pueblos ha conseguido clasificarse para las semifinales pues Serranillos del Valle se ha quedado con 28 puntos a un punto del pueblo que se sitúa en cuarta posición con 29 puntos, Altura. Mientras que Quintanar del Rey se mantiene en lo más alto de la tabla con 42 puntos.