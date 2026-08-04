Altura o Pradejón: Este ha sido el cuarto pueblo ganador de 'El Grand Prix 2026' tras un apretado duelo final en TVE

Después de dar el salto al domingo con su tercera entrega tras el parón de hace dos semanas, 'El Grand Prix' ha emitido una nueva entrega este lunes en TVE. Así, por segundo día consecutivo, el "programa del abuelo y el niño" ha ocupado el prime time de La 1 a partir de las 21:45 horas con Ramón García de nuevo como maestro de ceremonias junto a LalaChus y Gorka Rodríguez.

En este cuarto programa, los dos pueblos que se han batido en duelo han sido Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja). Ambas localidades han tratado de conseguir el mayor número posible de puntos para lograr un puesto en las semifinales del concurso.

Y como es habitual, cada pueblo ha contado con la ayuda de sus padrinos. En el caso del equipo azul, Altura ha tenido al ex piloto de motociclismo, Fonsi Nieto como padrino mientras que el equipo amarillo, el de Pradejón ha contado con la cantante Soraya Arnelas como madrina.

Los habitantes de Altura y Pradejón se han enfrentado a pruebas tan diversas como "los Ki-Monos", "Misión Zanahoria", "Pingüinos matemáticos", "Bienvenidos a Tartópolis", además de la nueva gymkana "Hormigas para siempre", en la que han tenido que demostrar su habilidad, velocidad y capacidad de trabajo en equipo.

Tras ganar la primera prueba, Altura no ha logrado conseguir batir a su rival en el resto de juegos mientras que Pradejón ha conseguido arrollar llevándose todas las pruebas de la noche aunque finalmente en los "super bolos" pese a que los riojanos habían levantado la carta dorada han sido los de Castellón los que han conseguido llevarse la prueba tras tirar tres bolos y el dorado que vale doble. Así, antes del diccionario Altura había obtenido 18 puntos frente a los 28 puntos que tenía Pradejón.

La bola va, la bola vuelve y el bolo amarillo ejecuta una maniobra de evasión perfecta. 🎳💛#GrandPrixTVE

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Pradejón gana 'El Grand Prix' tras un reñido duelo final en 'El diccionario'

Pero la prueba que lo decide todo en cada programa de 'El Grand Prix' es el diccionario pues en este reto se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra. En su primera palabra, Altura ha asegurado que "sobina" si existe y al ser cierto han subido tres puntos en su marcador poniéndose con 22 puntos. Por su parte, Pradejón ha respondido que "saltabanco" no existe y al fallar han perdido tres puntos poniéndose con 25 puntos.

En la segunda palabra, Altura ha llegado a la conclusión de que "aicofobia" no existe y como volvían a acertar han subido otros tres puntos poniéndose con 25 puntos. Mientras, Pradejón ha respondido que "briba" si existe y como era verdad han conseguido recuperar los tres puntos que habían perdido poniéndose de nuevo con 28 en su marcador.

De esa manera, todo se ha decidido en la tercera y última ronda teniendo en cuenta que esa palabra de oro valía cuatro puntos. Y Altura ha defendido que "comisucio" no existe y como acertaban han subido 4 puntos al marcador poniéndose con 29. Así, todo se ha decidido en la última palabra, en la que Pradejón ha respondido que "pocaluz" no aparece en el diccionario y como era así, lograban subir 4 puntos. Así, el equipo de La Rioja ha conseguido ganar esta cuarta gala de 'El Grand Prix 2026' con 32 puntos.

💛 ¡Pradejón se convierte en el cuarto ganador del #GrandPrixTVE 2026 con 32 puntos!

¡Enhorabuena, equipo amarillo! 🎉💛

Y millones de gracias a Altura por venir a jugar con nosotros. 🫶💙



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Tras saber el resultado de este lunes, ha llegado otro momento muy especial de la noche al saber cómo quedaba la clasificación general con Pradejón y Altura posicionándose en tercera y cuarta posición respectivamente.