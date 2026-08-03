Cuántos capítulos tiene en total 'Punto Nemo' y de qué va la nueva serie que estrena Cuatro este lunes

Cuatro estrena este lunes 'Punto Nemo', una serie hispano-portuguesa que ya emitió Prime Video en marzo de 2025 después de que Mediaset adquiriera los derechos para su distribución fuera de nuestras fronteras a través de su filial, Mediterráneo Mediaset Group.

Cabe señalar que 'Punto Nemo' fue todo un éxito en Prime Video, pues tras su lanzamiento se situó como el contenido más visto de la plataforma en España durante sus primeros días de disponibilidad.

De hecho, el éxito de la ficción producida por Ficción Producciones ('Operación Marea Negra', 'Vivir sin permiso') llevó a que Prime Video encargara una segunda temporada de la misma, que vio la luz en abril de este año. Así, 'Punto Nemo' consta de una primera temporada de seis episodios y una segunda tanda con cuatro capítulos.

Dirigida por Denis Rovira (‘Binvenidos a Edén’) y escrita por Daniel Martín Sáez de Parayuelo ('Bandolera') y Daniel Benmayor ('Awareness'), la ficción fusiona drama, fantasía, acción y misterio en una de las coordenadas más enigmáticas del planeta: el polo de inaccesibilidad del Pacífico, el lugar del océano más alejado de la superficie terrestre.

Dónde se rodó y reparto de 'Punto Nemo'

Un grupo de científicos y militares atrapados en una situación límite en los confines de la Tierra, donde las decisiones individuales pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, son los protagonistas de 'Punto Nemo'.

Óscar Jaenada ('La suerte: Una serie de casualidades'), Najwa Nimri ('La casa de papel', 'Respira'), Alba Flores ('La casa de papel'), Maxi Iglesias ('Ella, maldita alma'), Eric Masip ('A través de mi ventana'), Michelle Calvó ('Entrevías') y Margarida Corceiro ('Citas. Barcelona') lideran el reparto de este apasionante relato de supervivencia. También participan otros actores como Miguel de Lira ('Vivir sin permiso'), Sara Matos ('El grito'), Nüll García ('Esa noche'), María Isabel Díaz ('Barrio Esperanza'), Felipe Pirazán ('Barrio Esperanza'), entre otros.

La serie se rodó en escenarios naturales de Galicia como Vilagarcía de Arousa, O Grove y Sargadelos así como en localizaciones de Portugal y Madeira.

Sinopsis de los primeros capítulos de 'Punto Nemo'

En el primer episodio, la bióloga marina Nazareth Vivas y la tripulación del barco de investigación científica Pentonkontors descubren una señal misteriosa en el océano durante una expedición en el Pacífico Sur. Mientras investigan, son atacados por piratas en busca de una esmeralda legendaria. Entre traiciones, secretos ocultos y un pasado que regresa, la lucha por la supervivencia se convierte en su principal prioridad.

En el segundo capítulo, la tripulación del Pentonkontors lucha por sobrevivir en una isla misteriosa tras el ataque de los piratas. Mientras Máximo y su equipo descubren una base militar rusa abandonada, Nazareth y Jota encuentran señales de una criatura desconocida en el océano. Entre sabotajes, secretos ocultos y un peligro que acecha en la oscuridad, el grupo se enfrenta a un destino incierto.