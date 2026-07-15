Netflix anuncia su nueva serie con Elena Rivera y Maxi Iglesias y el creador de 'Los Serrano' y 'Águila Roja'

Netflix ha anunciado este miércoles su nueva serie española. Se trata de 'La dama del norte', basada en la novela homónima de Ulises Bértolo e inspirada libremente en la historia real de la narcotraficante responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España en la década de los 90.

La nueva ficción de Netflix está creada por Daniel Écija ('La Agencia', 'Los Serrano', 'Águila roja', 'Vis a vis') y cuenta con un reparto encabezado por Elena Rivera ('Alba', 'Perdiendo el juicio') Maxi Iglesias ('Ella, maldita alma', 'Valeria') Laura Weissmahr ('Se tiene que morir mucha gente', 'Salve Maria') y Lola Rodríguez ('Mi querida señorita', 'Bienvenidos a Edén'). Completan el elenco los actores Myriam Gallego ('La Moderna', 'Águila Roja') y Óscar de la Fuente ('Se tiene que morir mucha gente', 'Anatomía d eun instante').

'La dama del norte' contará con ocho episodios y su rodaje ya ha empezado y se trasladará a Madrid, Galicia y Oporto (Portugal). La ficción es una producción de Good Mood ('La Agencia', 'Estoy vivo') y al frente del guion están Daniel Écija, Pablo Fajardo ('4 estrellas', 'Amar es para siempre'), Andrés Martín Soto ('Desde el mañana', 'Estoy vivo'), Ignacio Campón ('Desde el mañana') y Olga Salvador ('Amar es para siempre'). Mientras que Esteban Crespo ('Detective Touré') y Oskar Santos ('Marbella', 'La unidad') se encargarán de la dirección.

¿De qué va 'La dama del norte'?

'La Dama del Norte' narra ​la increíble historia de Diana García, una joven que huye a Madrid ​dejando atrás un terrible pasado y que, junto a sus amigas Penélope y Maricarmen​, acaba al frente de uno de los cárteles de droga más despiadados de la España de los 90.

En un mundo dominado por hombres, Diana se impone donde ellos caen: negocia, lidera y sobrevive. Pero su poder se tambalea cuando el detective Medina, el único capaz de ver a la mujer detrás de la leyenda criminal, se cruza en su camino.​

La relación entre Diana y Medina, tan intensa como imposible, pondrá en jaque sus lealtades: mientras la policía y el cártel estrechan el cerco, ambos deberán elegir entre la justicia, la venganza... o un amor que podría condenarlos a los dos.