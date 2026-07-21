'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 22 de julio: Una visita inesperada, la victoria de Gabriel y jarro de agua fría para Begoña

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales, como el embarazo de Marisol y el plan de Gabriel para abaratar los costes de los perfumes que crearon los Merino, con la traición de Tasio a su familia, y la despedida de Cloe.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel insiste que Marisol se quede en el apartamento del dispensario para poderla vigilar durante la noche y evitar problemas tras el aborto. Paralelamente, Mabel le cuenta a Salva su drama familiar y lo sucedido entre Marisol y su padre y el tema del embarazo y su aborto.

Damián no duda en reprochar a Tasio que se haya puesto de acuerdo con Gabriel y traicionar a su familia y le deja claro que todos están muy decepcionados con él. Mientras, Begoña habla con Gabriel pues quiere que Beatriz pase menos horas con el niño.

Miguel se muestra muy molesto y reprocha a sus padres que no le hayan contado que Marisol estaba embarazada de Pablo. Tras ello, Miguel rechaza una cita con Claudia al verse sobrepasado por la situación.

Andrés se enfrenta con Gabriel por haber chantajeado a Tasio para hacer daño a la familia y sale a relucir el tema de las fotografías con María. Por su parte, Digna le hace una propuesta inesperada a Begoña para que pueda pasar más tiempo a solas con su hijo, pero después recibe un jarro de agua fría tras no llegar a un acuerdo con Gabriel para poder estar en la casa de los Montes con Juanito.

En la fábrica, Gabriel demuestra que el abaratamiento de los perfumes no repercute en su calidad, aunque todos insisten en mostrar su disconformidad y su cabreo con Tasio. Por último, Valentina recibe una inesperada visita: su madre se presenta por sorpresa en la tienda.

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés no dudaba en preguntarle a Marta por cómo está su relación con Tasio y compartía con ella sus sospechas sobre que su hermano esté detrás del informe de Gabriel y Marta le decía que tiene lógica.

Las chicas sorprendían a Cloe con una fiesta de despedida en casa de los De La Reina con Valentina a la cabeza. Y pese a las insistencias de Digna, Cloe dejaba claro que su decisión de marcharse a Nueva York es irrevocable. Después, Marta y Cloe se despedían de forma más íntima entre lágrimas y con un último beso.

Pablo hablaba con Nieves tras acordar con Marisol la compra de su nuevo piso en Madrid y su mujer le contaba que Mabel ya sabe lo del embarazo y que ha llegado el momento de confesarle la verdad a Miguel. Por su lado, Miguel decidía sincerarse con Claudia sobre su pasado con Marisol.

Begoña seguía dando vueltas a los problemas de Juan y encontraba apoyo en Andrés mientras Gabriel le dejaba claro que lo único que le importa es que su hijo esté bien y que ella cumplía como madre. Y tras la marcha de Tere, Beatriz se ofrecía a ocupar su puesto en la casa de Gabriel y Begoña.

Mientras, Roque indagaba sobre el distanciamiento de su padre y Eduardo y el chófer le terminaba revelando lo que pasó entre ellos. Por otro lado, los dolores de Marisol se agravaban y acudía a ver a Nieves al dispensario y terminaba teniendo un aborto sin que Miguel pueda hacer nada.

Finalmente, Hugo Brossard comunicaba su decisión sobre el proyecto de Gabriel y Andrés avanzaba a la familia que ha aceptado la propuesta de Gabriel y Marta no dudaba en acusar a Tasio de estar detrás del informe. Y Tasio acorralado, terminaba confesando.