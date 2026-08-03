'El Grand Prix 2026': Dónde están Altura y Pradejón, los pueblos de la gala 4 de hoy, y qué partidos gobiernan

La doble cita del 'Grand Prix 2026' continúa este lunes tras la emisión especial de su cuarta gala este domingo, que culminó con la victoria de Quintanar del Rey. Y este lunes, a partir de las 21:45 horas en La 1 de TVE, el concurso conducido por Ramón García vuelve a abrir sus puertas en su día habitual para enfrentar a otros dos pueblos.

Esta semana son Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja) los pueblos que se enfrentarán para tratar de hacerse con la victoria. El equipo azul que representará al pueblo castellonense contará con Fonsi Nieto como padrino. Por su parte, el equipo amarillo estará amadrinado por la cantante Soraya.

Entre los retos más clásicos que los concursantes de 'El Grand Prix 2026' enfrentarán esta semana, se encontrarán desternillantes pruebas como 'Súperbolos' y 'Bienvenidos a Tartópolis', además de la nueva gymkana 'Hormigas para siempre', las cuáles asegurarán una velada llena de caídas, asaltos y de vaquilla y todo tipo de contratiempos para divertir a los espectadores.

Altura y Pradejón, los pueblos que luchan en 'El Grand Prix 2026' en el cuarto programa este lunes

Altura es un municipio de la provincia de Castellón, conocido por su privilegiada ubicación entre el valle del Palancia y el Parque Natural de la Sierra Calderona, situado a unos 65 kilómetros de la capital. Entre sus principales reclamos turísticos destacan la Cartuja de Vall de Crist, el Santuario de la Cueva Santa y su valioso entorno natural, así como las rutas de senderismo que recorren el municipio.

🙌 ¡Hasta aquí el tercer #GrandPrixTVE de 2026!

¡Atención que mañana volvemos con un nuevo duelo!

🏵️ Altura (Castellón) vs. Pradejón (La Rioja)

¡Gracias por estar ahí! ✨🫶



📺 El programa ya está disponible en @rtveplay. pic.twitter.com/TEZDZXXp2F — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 2, 2026

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2025, Altura cuenta con una población que ronda los 3.849 habitantes. Cabe destacar que el municipio posee un importante legado histórico y religioso. Actualmente está gobernado por el Partido Popular, que revalidó la alcaldía tras las elecciones municipales de 2023.

Rocío Ibáñez Tárrega es la actual alcaldesa de Altura y líder del gobierno que dirige el municipio que se juega la cuarta victoria del 'Grand Prix 2026' este lunes. Fue investida tras las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta, logrando 7 de los 13 concejales que conforman la corporación municipal.

El equipo amarillo está ocupado por Pradejón, un municipio de La Rioja situado en la comarca de Calahorra. Destaca por su tradición agrícola y su liderazgo en el cultivo de champiñón y setas, con la iglesia parroquial de San Antonio Abad y su entorno natural junto a la Reserva Natural de los Sotos del Ebro como sus principales reclamos turísticos.

Cuenta con aproximadamente 3.740 habitantes según los últimos datos disponibles, y actualmente está gobernado por el Partido Popular. En las elecciones municipales de 2023, los habitantes del municipio eligieron a Alfonso Pousada Cabrero como alcalde tras obtener la mayoría absoluta con 6 de los 11 concejales del Ayuntamiento.