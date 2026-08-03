Telecinco toma medidas in extremis con 'El camino de la verdad' tras su fiasco en audiencias con este cambio en su emisión

Telecinco sorprendió al anunciar la emisión de 'El camino de la verdad' para este verano en su prime time. Y es que este docu-reality creado por Luján Argüelles estaba destinado a emitirse en Cuatro pero después de un año guardado en el cajón, Mediaset decidió apostar por él como una de las bazas de la cadena principal para estos meses de julio y agosto.

Sin embargo, 'El camino de la verdad' se ha convertido en otro de los grandes fracasos de Telecinco este verano junto al ya retirado 'Amor o lo que surja' y el fallido estreno en abierto de 'Romi', que ha cambiado del domingo al lunes desde esta semana. Y es que en sus dos primeras entregas, el docu reality presentado por Luján Argüelles apenas ha alcanzado una media del 6,5%.

Por ello, parece que a Telecinco se le ha agotado la paciencia y ha decidido acelerar el ritmo de emisión de 'El camino de la verdad'. De esta manera, la cadena ya avanza en su programación que este martes ofrecerá doble entrega de estreno a las 23:00 y a las 0:40 horas respectivamente. Con ello, sustituye la reposición por una nueva entrega.

Así, Telecinco busca por un lado aligerar la emisión de 'El camino de la verdad' y evitar que el formato se alargue en el tiempo, y por otro lado contar con una doble apuesta en su noche para ver si así consigue no descender aún más en late night pues la reposición de la semana anterior llegó a bajar al 5,2%.

Audiencias de 'El camino de la verdad'

Programa 1 (21/07/2026): 7,1% y 507.000

Programa 2 (28/07/2026): 6% y 428.000

¿Qué pasará este martes en la doble entrega del docu-reality?

Jedet y Luján Argüelles en 'El camino de la verdad'

Este martes, en la primera entrega de 'El camino de la verdad' Luján consigue convencer a Fede para que regrese al camino con el objetivo de retomar la relación con su hija, pero su vuelta coincide con un grupo completamente dividido. Durante la etapa entre Portomarín y Melide, los caminantes reciben la visita sorpresa de Jedet.

Mientras María Lara revive su infancia antes de la transición en un emocionante ejercicio que propicia un acercamiento con su padre. Sin embargo, las tensiones vuelven a dispararse durante la marcha y la posibilidad de recuperar el acceso a los teléfonos móviles reabre el conflicto entre los participantes.

En la segunda entrega, la llegada a Melide, bajo la lluvia y tras una exigente jornada, desemboca en una cena marcada por los reproches y las discusiones que agravan la fractura del grupo. En esta nueva etapa hacia Arzúa, los caminantes reciben la visita sorpresa de Sofía Cristo y afrontan nuevos ejercicios para superar sus miedos y revisar los valores que han marcado sus relaciones familiares.

Además, José y su madre reviven episodios de su pasado, mientras María Lara se reencuentra con su madre y María José recibe una inesperada visita que pondrá a prueba sus emociones.

Así queda la programación de Telecinco este martes 4 de agosto: