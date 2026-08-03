Telecinco cambia su programación en las tardes: Así quedan desde hoy tras la cancelación de 'Amor o lo que surja'

Telecinco vuelve a cambiar su programación de tarde desde el lunes 3 de agosto. Tras reformular su parrilla vespertina en verano con los estrenos de 'Amor...¡o lo que surja!', 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes', ahora la cadena de Mediaset vuelve a hacer reajustes tras la cancelación del dating show presentado por Carlos Lozano.

De esta forma, tras despedir por la puerta de atrás 'Amor...¡o lo que surja!' el pasado viernes sin cerrar sus tramas y sin un mensaje de despedida de Carlos Lozano, Telecinco modificará su programación desde el lunes con 'El verano se mueve' de Ion Aramendi como gran beneficiado.

Y es que el programa producido por Unicorn Content que llegó para suplir el hueco de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat y César Muñoz pasará a durar dos horas ganando precisamente una hora. Así, 'El verano se mueve' se emitirá de 15:55 a 18:00 horas y tendrá que reformularse con más tiempo para tertulia y las secciones con las que ha contado desde su estreno.

Por su parte, 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona también ganará algo de peso en la programación pasando a durar en torno a 15 minutos más de lo que venía haciendo hasta ahora. Y es que el formato producido por Mandarina Producciones pasará a emitirse ahora de 18:00 a 20:00 horas.

Por último, '¡Allá tú!', el concurso de las cajas se mantendrá en su horario habitual con Juanra Bonet tras haberse consolidado como el producto que mejor funciona de toda la tarde de la cadena de Mediaset moviéndose en torno al 10% habiendo reducido además su distancia con 'Pasapalabra'.

Habrá que ver como sientan estos cambios de horario en términos de audiencia y si 'El verano se mueve' consigue superar los pobres resultados que marcaba 'Amor...¡o lo que surja!' en sobremesa y si el espacio de Ion Aramendi también incrementa sus resultados y ayuda a que 'De lunes a viernes' también viva un ascenso en sus datos.

A partir de mañana, la tarde de @telecincoes 🏖️



🛻15:55h: El verano se mueve, con @ionaramendi y Kike Quintana



🎉18:00h: ¡De lunes a viernes!, con Santi Acosta y Beatriz Archidona



📦20:00h: ¡Allá tú!, con @ElBonet pic.twitter.com/eB44qHWTtf — Mediaset España (@mediasetcom) August 2, 2026

Así queda la programación de tarde de Telecinco desde este lunes 3 de agosto: