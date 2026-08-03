Jordi González no se reprime contra Nagore Robles tras acusarle de "tratar mal" a los colaboradores: "Es muy chunga"

Jordi González ha contestado en el programa 'A la cara', de la Cadena SER, a las acusaciones que sobre él vertió Nagore Robles, quien criticó duramente su labor como presentador. En una entrevista, la colaboradora de Mediaset, que ha coincidido con él en diversos programas, denunció las malas formas con las que el comunicador catalán trataba a sus compañeros.

Aunque en ningún momento dijo su nombre, todos dan por hecho que se trata de Jordi González: "Ha habido un presentador que trataba super mal a la gente, que se mofaba y ridiculizaba, que la temperatura de plató tenía que estar a menos ocho grados. Todos con los mocos colgando como dos cebolletas. Ya llegaba un punto en el que nos poníamos abrigos y nos tomábamos paracetamol para estar ahí. Esta persona no podía sudar y el resto estábamos enfermando".

Tras escuchar estas declaraciones en el espacio radiofónico de Frank Blanco y Xavier Sardà, el presentador definió a Nagore Robles como "alguien muy chungo" que está "hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal y mintiendo". "Tampoco dice que soy yo. ¿Dónde damos por hecho que soy yo?", preguntó el que fuera presentador de Telecinco, antes de cargar contra su excompañera: "Si eres noble, di nombres. Si no lo dices es porque, tal vez, temes represalias judiciales".

Jordi González se defiende de las acusaciones de Nagore Robles

Eso sí, admite que "yo siempre pido el plató con aire acondicionado. Es verdad que siempre lo hago y es verdad que la gente pasa frío en mis platós, es verdad. Y los cámaras, que están detrás de las luces, muchas veces trabajan con anoraks", ha reconocido Jordi González en la SER. Esto es algo que ya se había comentado con anterioridad.

Pero deja claro que "es mentira que yo exija que esté a menos ocho grados, eso es una estupidez y es mentira que la gente se medique con paracetamol para trabajar conmigo. Y, sobre todo, la gran mentira de todo esto es que trato mal a las personas que colaboran en el programa". Por si esto fuera poco, asegura que Nagore "es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató y revalidar su puesto cada semana".

Por otro lado, Jordi González también abordó otra polémica que le ha perseguido en los últimos tiempos, en esta ocasión con su compañero Boris Izaguirre. Este habló en una entrevista de lo ocurrido con 'Lazos de sangre', el programa que condujo entre 2019 y 2022 en Televisión Española. "De repente me quitan a mí y ponen a una persona que es amiga mía", dijo, refiriéndose a Jordi, quien recogió el testigo del espacio sobre sagas familiares entre 2023 y 2024.

Al escuchar estas declaraciones en 'A la cara', el catalán dijo lo siguiente: "Nos conocemos, nos tratamos bien y hemos coincidido muchísimo. Le correspondería en todo caso a la televisión o a la productora decirle que ese año no contaban con él. No me correspondería a mí darle esta noticia". Frank Blanco le preguntó si entendía la "molestia" de Boris, a lo que él respondió con un rotundo "no".