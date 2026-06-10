Boris Izaguirre dicta sentencia y dice abiertamente quién debe ganar 'Supervivientes 2026'

En 'Vamos a ver', el programa matinal de Telecinco, algunos de sus tertulianos, como es el caso de Boris Izaguirre, se han posicionado sobre quién debe ser el ganador de 'Supervivientes 2026' entre los cuatro finalistas: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, José Manuel Soto, Alba Paul y Maica Benedicto.

Los cuatro fueron proclamados el domingo, en la última gala de 'Conexión Honduras'. Sin embargo, Alvar es el único que llegará a España con la tranquilidad de no estar expuesto a un televoto de eliminación y con la seguridad de poder vivir la final al completo debido a su victoria en el último juego de líder.

Los otros tres supervivientes, Maica, Soto y Alba, perdedores del último reto propuesto por Poseidón en Honduras, han quedado automáticamente nominados y expuestos a un veredicto de la audiencia que definirá cómo queda la terna de la final, pues tan solo hay plaza para tres concursantes.

De momento, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, único finalista con plaza fija en la última gala de 'Supervivientes 2026', se sitúa un paso más cerca de alcanzar la gloria y los 200.000 euros del premio. Y con este panorama, en 'Vamos a ver' han compartido sus apuestas.

"Yo abogo por que ganen las chicas: o Alba o Maica. Yo digo Maica", ha señalado por su lado Adriana Dorronsoro. En cambio, Boris Izaguirre ha apostado por Alba Paul, la creadora de contenido y mujer de Dulceida, que ha batido récords en la pesca.

En paralelo, Pepe del Real, rostro veterano de 'Vamos a ver', ha afirmado que "la digna ganadora es Maica". "Yo no daba un duro por ella porque empezó siendo muy tiquismiquis. Todo le daba miedo: la suciedad, los bichos… Y, al final, en las pruebas es una campeona", ha valorado el periodista.

Finalmente, al concluir ese debate sobre la final de 'Supervivientes 2026', que Telecinco ha fijado para este jueves 11 de junio (21:45 horas), Verónica Dulanto se ha inclinado por José Manuel Soto por su capacidad de superación: "Yo voto por Soto por haber llegado hasta donde ha llegado, que está el pobre en los huesos".