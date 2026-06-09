Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Supervivientes 2026': Alvar, Alba, Soto o Maica?

Tras la expulsión de Aratz Lakuntza a tan solo cuatro días de la gran final de 'Supervivientes 2026', que Telecinco ha fijado para el próximo jueves 11 de junio, en El Televisero abrimos encuesta para votar por el concursante que debe proclamarse ganador o ganadora de esta edición.

Tras casi cien días de aventura, el concurso aventurero de Mediaset ha celebrado la última ceremonia de eliminación en Honduras. Aratz Lakuntza ha sido el elegido por la audiencia frente a Maica Benedicto y Alba Paul.

Así las cosas, Aratz, un titán en supervivencia y pruebas, se ha quedado literalmente a las puertas y Maica y Alba se han unido automáticamente al cuarteto de finalistas, completado inicialmente por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto.

Y tú, ¿quién quieres que sea el flamante ganador de 'Supervivientes 2026': Alvar Seguí, José Manuel Soto, Alba Paul o Maica Benedicto? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!