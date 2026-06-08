Demoledora expulsión en 'Supervivientes 2026', que pierde a uno de los mejores concursantes antes de la final

'Supervivientes 2026' se ha enfrentado este domingo 7 de junio a la última ceremonia de expulsión de la edición en Honduras. Eliminatoria que, otra vez, ha sido de alto impacto al debatirse entre tres grandes protagonistas: Aratz Lakuntza, Alba Paul y Maica Benedicto.

Los porcentajes al comienzo de la noche se han situado en un 42,6%, 34,5% y 22,9%. A lo largo de la velada, el televoto abierto en la app de Mediaset Infinity ha echado humo con un aluvión de votos que ha ido variando esas primeras cifras. A mitad de la gala se han actualizado así: 46,1%, 32% y 21,9%.

Como ocurrió el jueves con el proceso de votación que culminó con la expulsión de Claudia Chacón, la que parecía que podría ser favorita para ganar tras salvarse en once ocasiones de la nominación, hemos asistido a una gala muy tensa y muy emocionante.

Aratz Lakuntza, Alba Paul y Maica Benedicto no han llegado a este punto de 'Supervivientes 2026' por descarte ni mucho menos. Los tres han sido fundamentales en el concurso y cualquier salida suponía una durísima pérdida. Además, esta eliminación era como un puñal, pues el poseedor del porcentaje más bajo se quedaba a tan solo cuatro días de la gran final, prevista para el jueves 11 de junio, y sin plaza para el helicóptero.

En cambio, los dos salvados se convertían automáticamente en finalistas junto a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, primero en obtener esa clasificación tras ganar la prueba de líder del jueves, y José Manuel Soto, que también era finalista al esquivar la nominación de parte de sus compañeros.

Pasada la medianoche, 'Supervivientes 2026' ha cerrado votaciones y los porcentajes finales han quedado de la siguiente manera: 47,5%, 31,3% y 21,2%. Como sucedió el domingo anterior, la organización ha vuelto a alterar la dinámica de las expulsiones que se sigue habitualmente y no ha vuelto a reabrir votaciones tras comunicar el primer salvado, que ha sido Maica Benedicto.

MAICA está salvada, y por lo tanto también es finalista de #Supervivientes2026 junto a Soto y Alvar 💪🏻



🏝️ #ConexiónHonduras14

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Finalmente, en un duelo entre Alba Paul y Aratz Lakuntza, dos grandísimos supervivientes de la temporada, la persona que ha tenido que decir adiós definitivamente ha sido Aratz Lakuntza, que ha cosechado menor apoyo (21,2%) que Alba Paul por parte de los telespectadores del reality que han participado en el televoto.

Así, el participante vasco, devastado, se ha llevado un demoledor varapalo, pues su marcha -insistimos- se ha producido acariciando la final. Por eso, no ha podido contener el llanto en su despedida al comprobar que se quedaba sin cumplir el sueño de llegar a España como finalista y sin posibilidad de vivir la gran final del jueves.