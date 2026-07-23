'Valle Salvaje' y 'La Promesa', relegadas en la programación de RTVE: ¿Cuándo retomarán sus emisiones en La 1?

Los fans de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' vuelven a vivir un maltrato por parte de RTVE. Y es que después de que tanto en junio como en julio las ficciones hayan visto afectada su emisión por la visita del Papa y por el Mundial; ambas ficciones quedan nuevamente fuera de la parrilla de La 1 este jueves y viernes.

Y es que TVE ha decidido levantar las series producidas por Bambú Producciones coincidiendo con la recta final del Tour de Francia, que concluirá este domingo 26 de julio. De esta manera, tanto este jueves 23 como el viernes 24, las dos producciones faltarán a su cita con la audiencia. En consecuencia, esta semana solo han emitido dos episodios.

Lo llamativo de esta decisión es que el Tour se emite en la franja anterior a las series entre las 15:50 a 17:20 horas, por lo que su emisión no tendría por qué afectar ni a 'Valle Salvaje' ni a 'La Promesa'. Sin embargo, la dirección de RTVE ha optado por cargarse ambas series y apostar en su lugar por 'Directo al grano'.

De esta manera, en lugar de eliminar el magacín, que presentan esta semana Gonzalo Miró y Martín Barreiro, que es el gran perjudicado por la emisión del Tour, La 1 ha decidido trasladar el programa producido por La Osa a la franja de las ficciones tanto el jueves y el viernes, de modo que 'Directo al grano' cambia temporalmente de horario emitiéndose de 17:20 a 19:35 horas, compitiendo directamente con 'Malas Lenguas' en La 2.

Con ello, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' no regresarán a la parrilla de tarde de La 1 hasta el próximo lunes 27 de julio con la emisión de nuevos episodios. A priori, la semana que viene los dos seriales recuperarán su emisión habitual con cinco episodios a la semana hasta ver cómo le afecta la retransmisión de La Vuelta en agosto y si la cadena pública opta entonces por la misma estrategia.

Avance del capítulo 451 de 'Valle Salvaje' del lunes 27 de julio

En el próximo episodio de la serie, Martín lee la carta de despedida de Francisco anunciando su marcha del Valle después de todo lo que ha pasado entre Pepa y su amigo rompiendo su compromiso con Pepa.

Victoria habla con Mercedes para tratar de unirse a ella después de que ambas hayan sido traicionadas por José Luis y por Dámaso. Pero Mercedes le frena para decirle que ambas son muy diferentes.

Enriqueta se confiesa con su hijo Braulio sobre todo lo que ha tenido que hacer desde su llegada al palacio para tratar de hacerle ver que su preocupación por darle un beso a Manuela es algo completamente nimio abroncándole.

Luisa le dice a Bárbara que Rafael no está preparado para aceptar que María no es su hija y menos sin poder tener a su verdadero hijo en brazos. Y Petra le pide a Pura que le prometa que no va a irse de la lengua ni va a contar nada de lo que pasó la noche en la que Adriana dio a luz.

Mientras, Rosalía duda de la versión de Luisa y expone a Leonor su teoría: ¿Y si el hijo de Adriana y Rafael murió en el parto, y el duque de Valle Salvaje robó a María al no soportar quedarse sin su hijo?

Don Hernando sorprende a Rafael y José Luis al decirles que quiere ayudarles para salir del atolladero en el que se encuentran y los problemas económicos que viven en la Casa Grande. ¿Pero qué está tramando el marqués? Por su parte, Dámaso se reúne con Rafael para tratar de llegar a un acuerdo.

Por último, Atanasio insiste en saber qué le ocurre a Matilde con su amigo Nicolás y por qué no quiere relacionarse con él.

Avance del capítulo 872 de 'La Promesa' del lunes 27 de julio

Salta la bomba en La Promesa. Ángela es la hija de Máximo de Buenaventura. En una conversación con Leocadia de Figueroa, que se ha mantenido esquiva con el duque hasta el momento, confiesa que el motivo de su estancia en el palacio de los Luján es la joven. ¿Cuáles serán sus inteciones?

Julio Sopena, el déspota ayuda de cámara del aristócrata, sigue maltratando al servicio. Esta vez, protagonizará un fuerte encontronazo con Ricardo Pellicer. Mientras, Tomasa celebra que han logrado infundir terror entre los lacayos y doncellas de La Promesa. Por eso, instiga a Julio a cometer más jugarretas para fastidiarles.

Leocadia abronca a Petra ferozmente y la tacha de "inútil" por un suceso ¿propiciado por su hermana Tomasa? Y Lorenzo, escamado por la complicidad que se ha forjado entre el duque de Buenaventura y Curro, trata de averiguar qué tienen entre manos.

En paralelo, el padre Samuel apremia a María Fernández y a Carlo Castejón para que bauticen cuanto antes a la niña, a pesar de que ya se encuentra fuera de peligro según el doctor Peribáñez. El bebé ha superado la infección milagrosamente.

Por su parte, Ciro trata con desdén a Julieta y Manuel en el hangar, ajeno completamente a los sentimientos desbocados que existen entre ellos y al momento romántico que protagonizaron en los jardines de La Promesa, que culminó con un apasionado beso. A la par, Ángela sospecha de Máximo y le dice que oculta el verdadero motivo de su visita.