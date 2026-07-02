Entrevista exclusiva a Alba Paul, que revela las consecuencias de 'Supervivientes 2026' y opina de su derrota frente a Maica Benedicto

Alba Paul se quedó a las puertas de alzarse con la victoria en 'Supervivientes 2026', pero abandonó Honduras convertida en una de las grandes protagonistas de una edición histórica. La creadora de contenido alcanzó la gran final junto a Maica Benedicto en el primer duelo íntegramente femenino por el triunfo desde 2011 y firmó un concurso que la consolidó como una de las supervivientes más fuertes del reality.

Tras casi cien días de aventura, hambre y convivencia extrema, Alba Paul regresa a casa satisfecha con el camino recorrido. "Creo que como superviviente lo he hecho bien", nos asegura después de proclamarse subcampeona, un resultado que, admite, vivió con serenidad porque solo pensaba en reencontrarse con su familia tras tres meses de aislamiento.

Hablamos con Alba Paul sobre el desgaste físico y psicológico que deja 'Supervivientes', el reencuentro con Dulceida y su hija, el famoso "efecto rebote" con la comida tras volver de Honduras y si, después de esta experiencia, volvería a encerrarse en otro reality. "Ahora mismo no me encierran en ningún sitio", sentencia entre risas.

Alba Paul, llevas ya unos días en casa después de tu aventura en 'Supervivientes'. ¿Cómo estás?

- La verdad es que muy feliz. Tengo unas ganas que me moría de estar aquí, en la civilización, con mi familia, mis amigos, con comida, nevera. O sea, estoy encantada de estar aquí.

¿Qué es lo que más has echado de menos de la vida cotidiana?

- El poderte duchar, el poder abrir la nevera y coger agua fría, una cosa tan sencilla como el agua fría, el estar con tu gente, la cama, el despertarte y ver a los tuyos... Es que todo, todo, un baño. Es todo, todo, todo. Incluso entrar en un supermercado.

A nivel físico, ¿qué es lo que peor has llevado estando en Honduras?

- Pues mira, a nivel físico yo creo que entras en un modo de supervivencia que puedes con todo. Yo me sentía fuerte dentro de lo que cabe, pero lo que se sentía peor era el tema de la comida. Echaba mucho de menos la comida, el tema de dormir también, físicamente te duele la cadera, te giras mil veces, no descansas bien, pero me siento físicamente peor ahora que cuando estaba allí.

Muchos concursante confiesan que después de 'Supervivientes' sufren el famoso "efecto rebote" con la comida. ¿Te ha pasado?

- Yo no paro de comer. Estoy todo el día del sofá a la nevera, de la cama a la nevera. Estoy como loca por ir a la nevera constantemente. Y sí que es verdad que hay un efecto rebote, tienes mucha ansiedad de comer, te apetece todo el rato comer, no te sacias. Yo por lo menos, el estómago ya lo tengo preparado, como si no hubiese estado nunca ahí.

Imagino que tendréis algún tipo de asesoramiento nutricional a la vuelta, porque ¿cuántos kilos perdiste?

- Yo creo que perdí bastante peso y he recuperado ya la mitad. En cosa de dos semanas, he recuperado la mitad. Sí, es que al final tu cuerpo te pide y toda la reserva se queda. Ha estado en un modo de: "necesito comer". Y yo igual, estoy del mismo modo psicológicamente que físicamente.

¿Esperabas llegar tan lejos en el concurso?

- Sinceramente, hubo momentos en los que no. Sobre todo al principio lo pasé muy mal, no estaba psicológicamente muy bien, se me estaba haciendo muy duro por la lluvia. Me vine un poco abajo y pensaba que no. A la que vino Aida yo creo que me cambió el ánimo. Había días que volvía a caer y decía "no, no, yo no puedo más", pero soy muy competitiva, ya siempre veía la final un poquito más cerca y, a la que la vi cerca, dije: 'hay que llegar'.

A mí me preocupaba mucho cómo se sentían fuera mi familia, Aída, todo el mundo, mis amigos. Estaba muy preocupada y por eso no acababa de estar bien. Aparte, físicamente lo estaba pasando mal por las lluvias, fueron tres semanas de lluvias sin parar, estábamos en la playa y lo pasé muy mal. Entonces, el que viniese ella, que me diese ese chute de energía o que parase de llover fue como que empecé a ver un poco la luz. Pero es muy duro, hay que estar con el coco bien duro.

¿Cómo viviste el momento en el que proclamaron a Maica ganadora de 'Supervivientes 2026'?

- Obviamente, todo el mundo en ese momento quiere ganar un cheque de 200.000 euros. Pero yo llevaba cuatro días tan eufórica porque sabía que vería a mi familia, sabía que vería a la niña. Estaba como loca por llegar a Madrid. Son 100 días que cuentas cada día pensando en el último día y, cuando llega ese día y sabes que vas a tener todo lo que has anhelado tanto, los 200.000 ya no los tenía en cuenta. Entonces, estaba muy feliz, estaba orgullosa de la final que había hecho, del programa que había hecho... Creo que como superviviente lo he hecho bien, así que estaba feliz. Me dio pena no ganar 200.000, pero no me lo tomé mal.

¿Te enfrentarías ahora a otro reality como 'Gran Hermano'?

- No, ahora mismo no me encierran en ningún sitio. Ni me alejo de mi familia ahora mismo. Vamos, ni por todo el oro del mundo.