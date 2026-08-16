'Valle Salvaje', avance semanal del 17 al 21 de agosto en RTVE: la verdad sobre el hijo de Adriana y Dámaso, contra las cuerdas

'Valle Salvaje' regresará a la normalidad esta próxima semana en TVE después del parón que sufrió el pasado miércoles con motivo de la cobertura especial de la cadena pública por el eclipse total de sol que se vivió en la península después de 114 años.

Así, la serie protagonizada por Marco Pernas y Loren Mairena ofrecerá cinco nuevos episodios esta semana del lunes 17 al viernes 21 de junio en su horario habitual a partir de las 17:45 horas después de 'Directo al grano'. Y en El Televisero te avanzamos lo que pasará en los próximos episodios:

Avance del capítulo 466 de 'Valle Salvaje' del lunes 17 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le deja claro a Victoria que no teme a nada ni a nadie y que conociendo a José Luis sabe que su silencio es porque está tramando algo.

Atanasio y Nicolás le muestran a Mercedes y a Enriqueta el resultado de la colonia que han creado. Pero parece que a Enriqueta no le hace demasiada gracia ni la colonia ni la actitud de Nicolás.

José Luis le asegura a don Hernando que no quiere declararle la guerra a su hijo pero tampoco está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y no luchar por lo que es suyo.

Mercedes trata de hacerle ver a Dámaso que nadie está tratando de engañarle pero él se encara y le responde que sabe que Rafael no les necesita y que está haciendo sus negocios por su cuenta y que su sobrino está jugando sucio y que o se lo toma en serio o todo va a acabar fatal.

Martín empieza a sospechar que Amadeo se inventó lo de su enfermedad para conseguir que su hijo Francisco regresara al Valle de inmediato tras su espantada.

Dámaso llega a la cabaña de las parteras y le advierte a Pura de que les da tres días para que tengan preparado al hijo de Adriana para llevárselo. Mientras, Luisa le dice a Bárbara de que no deberían dejar a solas a Victoria con el bebé.

Avance del capítulo 467 de 'Valle Salvaje' del martes 18 de agosto

Don Hernando se presenta ante el duque para hacerle reflexionar sobre la cesión del título. ¿Conseguirá convencerle? Mientras, Bárbara y Luisa deciden contarle Rafael toda la verdad.

En la casa pequeña, Dámaso irrumpe acompañado de Juan el de los obradores… y pone a Victoria contra las cuerdas.

Avance del capítulo 468 de 'Valle Salvaje' del miércoles 19 de agosto

Braulio confirma a don Hernando que Manuela y Alejo se acercan demasiado, así que el marqués toma medidas para que no vuelva a repetirse lo que ocurrió con Leonardo.

Petra irrumpe ante Luisa y Bárbara con una confesión: ¿por fin sabremos toda la verdad sobre el robo de los bebés?

Avance del capítulo 468 de 'Valle Salvaje' del jueves 20 de agosto

Enriqueta advierte a José Luis: recuperar el título no lo librará de su deuda. Mientras, al comprender el peligro que representa Dámaso, Bárbara y Luisa deciden actuar.

Para desenmascararlo recurrirán a las únicas dos personas capaces de detenerlo... ¿aceptarán ayudarlas?

Avance del capítulo 468 de 'Valle Salvaje' del viernes 21 de agosto

Todos los secretos estallan en el Valle y Pura y Petra aceptan que su destino está sellado. Pero antes de que nadie pueda reaccionar, Rosalía se rompe ante el duque y le cuenta una verdad devastadora. ¿Se atreverá a contarle que María es su hija?