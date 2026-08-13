'Valle Salvaje', avance del capítulo 465 del viernes 14 de agosto: una propuesta que lo cambia todo y el descubrimiento de Victoria

Tras faltar a su cita diaria con la audiencia este miércoles con motivo de la cobertura especial por el eclipse solar, 'Valle Salvaje' ha regresado este jueves a la parrilla de tarde de La 1 con un nuevo episodio a diferencia de 'La Promesa', que ofrece episodios especiales entre el jueves y el viernes.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras el regreso de Francisco, Pepa le reconoce que se sintió abrumada por el asunto de la boda y le confiesa sus sentimientos hacia Martín.

Bárbara le pide a Luisa tener cautela con el asunto del hijo de Adriana y confirmar al 100% que lo que les contaron las parteras sobre que fue Victoria quién encargó su robo es verdad.

Dámaso intenta seguir ganándose a Mercedes mientras ella sigue conspirando junto a Victoria en su contra. Además, la mujer se siente culpable de estar engañando a sus sobrinos con respecto a Dámaso.

Además, cuando la Salcedo descubre al bebé que Bárbara y Luisa ocultan, ocurre algo inesperado: ¿acaso se ha encariñado con el que es su sobrino nieto?

Alejo le pide perdón a Luisa porque Manuela se haya interesado por ella y por su relación a raíz de leer su novela y después la criada se muestra algo celosa de la relación de su ex pareja con la joven.

Por último, José Luis hace a Rafael una petición capaz de cambiar el destino de todos y con la que se cumpliría el gran sueño que tenía su madre.

Francisco y Pepa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trataba de saber de que hablaban Victoria y Mercedes y que es lo que traman a sus espaldas. Y por ello, no dudaba en recordarle a Victoria que se juraron ante Dios fidelidad y obediencia hasta que la muerte les separara y como no cumpla tendrá que atenerse a las consecuencias.

Braulio se mostraba celoso de su primo Alejo tras comprobar cómo Manuela habla de él como escritor y cómo le mira. Además le dejaba claro a su madre que para la joven ya no existe otro hombre que no sea Alejo.

También Pepa seguía muy preocupada por el estado de Amadeo al comprobar que no para de soltar sinsentidos por la boca. Mientras, Matilde le contaba a Martín que ha creado un agua de colonia.

José Luis volvía a encararse con su hijo Rafael asegurando de forma irónica que su madre, su hermano Julio y Adriana estarían muy orgullosos de él tras ver en lo que se ha convertido por cómo está abordando el asunto de la deuda con Enriqueta.

Leonor no dudaba en expresarle a su hermana Rosalía el cambio que ha visto en ella y en cómo ha pasado de criticar a Rafael a mirarle de una manera apasionada. Por último, Luisa advertía a Bárbara de que fue Victoria quién estaba detrás del robo del hijo de Adriana.Y justo Victoria, pillaba a Bárbara y Luisa con el bebé y no dudaba en preguntarles quién es y de dónde ha salido esa criatura.