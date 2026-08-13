Conchita Pérez, la poligrafista de 'Sálvame' desenmascara a José Manuel Parada y revela lo mal que se lo hizo pasar

Si decimos el nombre de Conchita Pérez, posiblemente no os suene de nada, pero si decimos que fue, durante años, la poligrafista de 'Sálvame', la cosa cambia. El "dice la verdad" o "miente" metió en algún que otro problema a colaboradores e invitados del extinto programa de Telecinco.

Desaparecida de la televisión desde que 'Sálvame' y el 'Deluxe' fueron cancelados, Conchita Pérez trabaja con su polígrafo en dos consultas privadas, en Madrid y Zaragoza. A una edad en la que debería estar jubilada, ella deja claro que no lo hace por dinero, sino "para ayudar a la gente" y de paso distraerse. En una entrevista concedida a 'El Periódico', recuerda su etapa televisiva, y desvela quién es el famoso que peor se lo ha hecho pasar.

Según explica, "llevo 2008 como poligrafista profesional, porque decidí ayudar a la gente pero de manera seria y con todas las de la ley. Estudié en la American Polygraph Association (APA) y como titulada pertenezco a dicha asociación porque son los únicos que vigilan que se trabaje con rigor y honestidad". "Tenía abierta una página web y la gente comenzó a venir. Un día, por casualidad, en 2010, me hicieron una prueba para ver qué era esto del polígrafo y cómo reaccionaba la audiencia", cuenta.

Así es como Conchita Pérez acabó en el espacio de Telecinco: "Permanecí 13 años, hasta el día que salimos todos de allí. El 'Deluxe' era el mejor programa de la televisión y el más visto en aquel momento porque la audiencia sabía que siempre había lío". La primera famosa que pasó por el polígrafo fue María Mora. Así lo recuerda ella: "Se acababa de casar Carmen Martínez Bordiú con José Campos y María aseguraba que había estado con el marido incluso la noche de bodas de la pareja".

Conchita Pérez desvela quién se lo hizo pasar peor en 'Sálvame'

Aunque se llevaba bien con sus compañeros de 'Sálvame', deja claro que no eran sus amigos: "Nunca fui a fumar con ellos o al bar. Yo trabajaba toda la semana y el viernes venían a recogerme por la mañana y me metían cuatro horas en un cuarto con un cámara, una redactora y quien se hiciera el polígrafo para el 'Deluxe'. Al acabar, subía a dirección a contar lo que había pasado y la redactora daba fe de ello. Después volvía a mi casa, me recogían de nuevo por la noche y me encerraban sola en una sala. No me dejaban estar con ellos. No tuve ninguna relación. No puedo ni decir que fuéramos compañeros".

"No he ido a bodas, ni comuniones, ni cumpleaños. Ellos se sentaban juntos en el plató pero yo permanecía aparte y con un pinganillo por el que me hablaba la directora. Luego me sacaban directamente al coche. Claro que les conocía a todos, porque trabajaba cuatro horas con cada polígrafo, pero poco más. El polígrafo no se realizaba nunca en directo, jamás. Y ese era el tiempo que estaba con ellos", explica Conchita Pérez a 'El Periódico'. De todos los colaboradores de 'Sálvame', se queda con Lydia Lozano, a la que define como "buena gente", y con Mila Ximénez, de la que dice que "me quería muchísimo y nos entendíamos mucho".

En cambio, la poligrafista carga contra José Manuel Parada, aunque sin decir su nombre: "Fue muy mala persona conmigo. Solo voy a decir que estuvo casado con una mujer de la que se separó (Chelo García Cortés) y que ahora ella, que es una bellísima persona, está casada con una mujer. Quiso aprovecharse del polígrafo para echar por tierra toda su verdad. Hizo la prueba exigiendo que saliera lo que él quería".

De Belén Esteban, Conchita Pérez recuerda que "los primeros meses de estar yo en la tele, ella estaba muy mal anímicamente y tomó la decisión de curarse. Pidió un polígrafo y yo dije que, en ese momento, aquello que decía era verdad. Pero a los días recayó. Me causó muchísimo daño, sobre todo en redes sociales. Me alegré de que al tiempo ya estuviera bien y recuperada, y se lo dije".

Además, deja claro que "repetiría todo" de aquella época: "No cambiaría absolutamente nada, ni a los directores o a las azafatas que me cuidaban. Me respetaba todo el mundo. Y Jorge Javier me ayudó muchísimo. También cuando yo colaboraba con la Hermandad del Refugio de Zaragoza". Eso sí, confiesa que en 'Sálvame' "todo el mundo mentía, y mentiras gordas".