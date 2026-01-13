Mediaset recupera a Conchita Pérez, la histórica poligrafista de 'Sálvame', en este formato diario

Desde la fulminación de 'Sálvame' de la programación de Telecinco tras 14 años de emisiones, la cadena de Mediaset se ha esforzado por dar un giro de 180 grados a su programación para desvincularse de los rostros que antes lideraban en audiencia durante sus tardes. Sin embargo, nada más arrancar el 2026, la cadena ha sorprendido recuperando a uno de los rostros más reconocidos de su versión 'Deluxe': Conchita, la poligrafista.

La profesional detrás de aquellas tensas sesiones de polígrafo que a menudo generaban controversia en el plató de 'Sálvame Deluxe' ha reaparecido en Telecinco tras más de dos años completamente apartada del grupo con su visita a 'El tiempo justo', el programa de Joaquín Prat en las tardes de la cadena. "Eres la persona que con más elegancia llama mentiroso a alguien", ha subrayado el presentador nada más recibirla.

Conchita la poligrafista visita 'El tiempo justo', su primera aparición en Telecinco tras el final de 'Sálvame'

Tras su fin en televisión, Conchita la poligrafista ha continuado potenciando sus servicios durante estos años a través de sus redes sociales, donde ha sacado provecho de todos sus años en 'Sálvame Deluxe' para potenciar su imagen de marca entre los más nostálgicos del extinto magacín. "Cuando una persona miente no es un error, es una traición. Por eso todo el mundo está tan interesado en saber si le miente su pareja", ha aclarado la profesional sobre su nuevo nicho de mercado.

Conchita Pérez, poligrafista del 'Deluxe' en 'El tiempo justo'

Y es que, como bien ha subrayado César Muñoz durante su visita al espacio de Telecinco, la antigua poligrafista del 'Deluxe' se dedica sobre todo a destapar infidelidades. "Ya te digo que no puedes engañar al polígrafo, porque se miden cinco parámetros y es muy difícil engañar a los cinco. Es imposible", ha sentenciado sobre la fiabilidad del aparato que tantos titulares generó en 'Sálvame'.

"Dice la verdad" o "miente" se convirtieron en sus dos frases estrella, que a menudo protagonizaban los clips más virales y extendidos en redes de las entregas de 'Sálvame Deluxe' en las que un famoso ponía a prueba su honestidad de la mano de Conchita, la poligrafista. Y es que, la profesional ponía contra las cuerdas a todos los invitados dejando en evidencia sus mentiras ante el plantel de colaboradores conformado por Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño y otros.

Y desde el mismo plató donde se emitía 'Sálvame Deluxe', el cual ahora ocupa Joaquín Prat, la poligrafista no ha dudado en lanzar un mensaje de agradecimiento a los responsables de su carrera en televisión. "Yo quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí y me dieron el espacio para crecer tanto personal como laboralmente y solo quiero dejarlo dicho hoy, que he vuelto después de 2 años cuando estuve 13", ha señalado.