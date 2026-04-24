Baño de aplausos de Cristina Castaño en 'Tu cara me suena' tras lo que ha hecho como Ana Belén y Víctor Manuel

En ocasiones, la magia de 'Tu cara me suena' regala a los espectadores números irrepetibles como el que Cristina Castaño firmó este viernes al multiplicarse sobre el escenario para convertirse en uno de los dúos más legendarios de la música española. La actriz superó con nota su imitación de Ana Belén y Víctor Manuel, ganándose una ronda de aplausos tanto en el plató de Antena 3 como en redes.
Si bien el pulsador suele dejar los dúos de las galas bajo la categoría de trae a un amigo, la intérprete se encontró el viernes pasado con una dura tarea de cara a la tercera entrega de la edición: interpretar a dos personajes a la vez sobre el escenario. Y gracias a la magia del concurso de Antena 3 y un minucioso trabajo de edición, la actriz ha desplegado todo su potencial al ritmo de 'La puerta de Alcalá'.
Cristina Castaño se multiplica en 'Tu cara me suena' y deslumbra como Ana Belén y Víctor Manuel en un complicado número
Con el mítico tema como banda sonora de su díficil reto, Cristina Castaño ha conseguido brillar en parte más por su imitación de la intérprete femenina que por la de su acompañante. Aún así, la compenetración consigo misma sobre el escenario, como si del matrimonio se tratase, la ha llevado a destacar en el ranking este viernes, alzándose hasta el segundo puesto tras la votación del jurado.
"Lo has hecho muy pero que muy bien, Ana tiene una voz muy personal, lógicamente la metamorfosis de meterte en la piel de Víctor Manuel, con ese acento... Te ha salido más regular. Pero tengo que agradecerte que lo hayas hecho tan maravillosamente, tienes una cifra de dos dígitos seguro", ha llegado a señalar Lolita justo antes de que el voto del público bajase su media de la noche relegándola al cuarto puesto de este viernes.
Y las redes tampoco han tardado en dictar sentencia al difícil ejercicio que Cristina Castaño ha superado este viernes con nota, deslumbrando una semana más sobre el escenario de 'Tu cara me suena'.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.