Baño de aplausos de Cristina Castaño en 'Tu cara me suena' tras lo que ha hecho como Ana Belén y Víctor Manuel

En ocasiones, la magia de 'Tu cara me suena' regala a los espectadores números irrepetibles como el que Cristina Castaño firmó este viernes al multiplicarse sobre el escenario para convertirse en uno de los dúos más legendarios de la música española. La actriz superó con nota su imitación de Ana Belén y Víctor Manuel, ganándose una ronda de aplausos tanto en el plató de Antena 3 como en redes.

Si bien el pulsador suele dejar los dúos de las galas bajo la categoría de trae a un amigo, la intérprete se encontró el viernes pasado con una dura tarea de cara a la tercera entrega de la edición: interpretar a dos personajes a la vez sobre el escenario. Y gracias a la magia del concurso de Antena 3 y un minucioso trabajo de edición, la actriz ha desplegado todo su potencial al ritmo de 'La puerta de Alcalá'.

Cristina Castaño se multiplica en 'Tu cara me suena' y deslumbra como Ana Belén y Víctor Manuel en un complicado número

Con el mítico tema como banda sonora de su díficil reto, Cristina Castaño ha conseguido brillar en parte más por su imitación de la intérprete femenina que por la de su acompañante. Aún así, la compenetración consigo misma sobre el escenario, como si del matrimonio se tratase, la ha llevado a destacar en el ranking este viernes, alzándose hasta el segundo puesto tras la votación del jurado.

"Lo has hecho muy pero que muy bien, Ana tiene una voz muy personal, lógicamente la metamorfosis de meterte en la piel de Víctor Manuel, con ese acento... Te ha salido más regular. Pero tengo que agradecerte que lo hayas hecho tan maravillosamente, tienes una cifra de dos dígitos seguro", ha llegado a señalar Lolita justo antes de que el voto del público bajase su media de la noche relegándola al cuarto puesto de este viernes.

Y las redes tampoco han tardado en dictar sentencia al difícil ejercicio que Cristina Castaño ha superado este viernes con nota, deslumbrando una semana más sobre el escenario de 'Tu cara me suena'.

Joder Cristina es que es espectacular #TCMS3 — Mατεο ❤️💙❄️ (@itsMat_24) April 24, 2026

lmao pero si a Víctor Manuel lo está clavando #TCMS3 — Irenita de Jönköping (@julietsdeath) April 24, 2026

Cristina es espectacular#TCMS3 — jon blake 💙🤍 (@SrtoJon) April 24, 2026

Maravilla la actuación de Cristina Castaño 🥰 #TCMS3 — Nico 👨‍🦯🏳️‍⚧️ || Algún día (@solosonostanco) April 24, 2026

Cristina es una muy buena imitadora...

Y no solo por lo de hoy.

Evidentemente no tiene voz grave, pero a Ana Belén la clava.#TCMS3 — Música 🎤🎼🎵🎶 (@__Anacrusa) April 24, 2026

Esto es una joya #tcms3 — Palomares (@paloomer_05) April 24, 2026

#TCMS3 pues me gusta mucho como lo esta haciendo — ♡♡Ⲏⲁⲅⳑⲉⲩ ⲫⳙⳕⲛⲛ♡♡ (@Harley_Quiinn23) April 24, 2026

No lo dije todavía este año pero: mi ganadora de este año es Cristina #TCMS3 — 🫧 L. 🤟🏻 (@estoyenmipompa) April 24, 2026

Sigo pensando Cristina es el descubrimiento de está temporada #TCMS3 — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) April 24, 2026

Ojo con Cristina que lo está haciendo genial. #TCMS3 — Lucía (@luciamiru) April 24, 2026

Cristina Castaño es Oro puro si señor👏👏👏👏👏#TCMS3 — Inmaculada Santana García (@inma23comenta) April 24, 2026

Todo lo que no sea que gane Cristina está edición será un timo como siempre en este programa #TCMS3 — Señora Rochester (@Sra_Rochester) April 24, 2026

Cristina esta siendo un decubrimiento #TCMS3 — Tamara (@Tamara_Novelera) April 24, 2026

Que fenómena Cristina imitando a los dos 🙌🙌🙌 #TCMS3 — Loli 💜🍀🪬 (@loli_ce) April 24, 2026

Pues Cristina como Ana Belén genial y como Víctor Manuel bien. Se estaba infravalorando #TCMS3 — ᴘʀɪɴᴄɪᴘɪᴀɴᴛᴇsᴀ 💜 (@Principiantesa) April 24, 2026

CRISTINA Lo has bordado !!! Genial me ha encantado ,eres lo mas, vales un potosi ....Bravo!!!#TCMS3 — Maribel Sanz #esoll (@MSMEDIAVILLA) April 24, 2026

Sin ver el resto de actuaciones, hoy merece ganar @cristinacastano#TCMS3 — maykatruji (@carmentrujill16) April 24, 2026

Estoy con TCMS y estoy 😱😱😱 con Cristina Castaño o sea vaya 3 galas ha hecho y NO es cantante



Flipando un poco



#TCMS3 — Music Multifandom ™ (@fanmusic0) April 24, 2026

Se ha parecido tanto a Ana Belén como a Victor Manuel, brutal Cristina #TCMS3 — Dani Garbi (@DaniGarbi99) April 24, 2026