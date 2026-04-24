Nadie vio venir el dardo de Manel Fuentes a Vox y Abascal en mitad de la gala de 'Tu cara me suena'

J Kbello ha vuelto a deslumbrar este viernes en 'Tu cara me suena 13' firmando uno de los números más frenéticos y exigentes de la noche en la piel de Locomía. Y a raíz del título de la canción que ha tenido que versionar, 'Loco Vox', Manel Fuentes no ha evitado aprovechar la ocasión para lanzar un afilado dardo para Vox y su líder Santiago Abascal, ganándose una ronda de aplausos del público.

Enfundado en traje y corbata, con cabello rubio y una actitud de lo más seductora, el cantante irrumpió en el escenario durante la tercera gala de la edición junto a un elenco de bailarines que dio vida al resto de Locomía. Así, el finalista del Benidorm Fest protagonizó uno de los números más movidos de toda la noche, con una exigente rutina de baile que el gaditano clavó de principio a fin.

Manel Fuentes utiliza la actuación de J Kbello en 'Tu cara me suena 13' para mandar un dardo a Vox

Entonces, tras su interpretación de 'Loco Vox', visiblemente agotado, J Kbello se reunió sobre el escenario con Manel Fuentes como es habitual una vez terminan las actuaciones sin esperar el dardo que el presentador iba a lanzar hacia la ultraderecha española. "Ahora mismo a Santiago Abascal le ha subido la tensión de ver que esto era 'Loco Vox", señaló sin dudar el conductor de 'Tu cara me suena'.

"Ha sido un número hipnótico, no podíamos parar de mirar. No sé que era, si el movimiento sensual... Es verdad que ha sido guay, hombres que se muevan así hay pocos", resumía Chenoa, tratando de dejar en un margen el comentario del presentador y centrándose de lleno en la cuidada interpretación del cantante, que este viernes se hizo con el segundo puesto del ranking tras su victoria de la semana pasada como Alex Warren.

Y como viene siendo habitual, la valoración del gaditano degeneró finalmente en un concurso encabezado por Àngel Llàcer y Lolita con la complicidad de Manel Fuentes para ver quién podía replicar mejor los "movimientos sensuales" de J Kbello al más puro estilo Locomía.