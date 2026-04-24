Risto Mejide despacha a Susana Díaz y deja entrever su despido en 'Todo es mentira': "Ha sido un placer conocerte"

Momento de muchísima tensión el que se ha vivido este viernes en 'Todo es mentira' entre Risto Mejide y Susana Díaz a cuenta de la publicación de las imágenes del Comité Federal del PSOE de 2016 que acabó con Pedro Sánchez expulsado del partido y de que se esté hablando de un presunto pucherazo.

Para hablar de estas imágenes, Risto Mejide conectaba con Susana Díaz, que de primeras dejaba claro que está sufriendo mucho al recordar todo lo que pasó en aquel momento. "Yo llevo en el PSOE 35 años y creo que fue el día más doloroso de mi vida. A partir de ahí he vivido cosas que yo no quiero revivir de nuevo y remover. Incluso recuperarme me ha costado, se me construyó un traje terrible y tardé años en recuperar y en recuperar la relación", confesaba de primeras.

Tras ello, Risto Mejide le preguntaba a su colaboradora por qué ella defendió que aquella votación se hiciera a mano alzada y no por urna. Sin embargo, se llevaba la negativa de su compañera. "Risto, yo no voy a entrar en lo que se decidió allí que era mucho más que un liderazgo, era un modelo de partido y de país. Yo lo único que pedía es que se hiciera como se hiciera fuera a la vista de todo el mundo y no detrás de una mampara", contestaba Susana.

Pero Risto Mejide insistía en saber cuál era su opinión sobre lo que pasó teniendo en cuenta que se estaba hablando de un presunto pucherazo. "¿Se obró con legalidad y transparencia? ¿Hubo algún tipo de coacción?", repreguntaba el presentador. "Bueno yo sé como actué yo, que actúe con transparencia y los principios y valores que me trajeron al PSOE. Cada uno que responda por su actuación", le contestaba ella.

"Tú sabes que yo te aprecio mucho pero necesito que cuando las cosas se vuelven turbias tú me las aclares porque si no, flaco favor le haces al espectador de este programa, a mí y a ti misma. Te ruego que seas mucho más clara", le solicitaba Risto. "Cuando las cosas te incumben a ti es cuando realmente uno demuestra que quiere comunicar y ser transparente. Si cuando tú tienes que ser transparente no lo eres, ya puedes decir que hay que obrar con legalidad y transparencia pero en esos momentos lo puedes demostrar y no lo estás demostrando", le recriminaba el presentador a su compañera.

"A mi eso me genera, a parte de una gran decepción, indignación. Llevas muchas horas de televisión y sabes perfectamente lo que te estoy preguntando y me estás tomando por idiota a mí o al espectador. Te ruego por última vez que me cuentes que pasó en ese Comité Federal", insistía el presentador. "Yo lo que pedí está ahí grabado y mantengo la misma petición y ante la duda es que se obre conforme a la legalidad y transparencia. Cuando se votó fue así, pero todo lo de antes fue muy chusco. Y yo tengo derecho a no tener que revivir a pesar de que alguien lo haya filtrado diez años después. Yo he pagado muchísimo por este partido y sería muy fácil para mí entrar en el fango pero no quiero hacerlo porque no quiero hacer daño ni a los militantes, ni a mi familia ni a mí misma", le contestaba ella.

Risto Mejide se encara con Susana Díaz en directo

Risto Mejide y Susana Díaz, enfrentados en 'Todo es mentira'

Algo que no convencía nada al presentador. "Tus palabras pueden ser muy bonitas pero si tú estás reclamando legalidad y transparencia, lo último que estás haciendo es ser transparente y eso ha quedado clarísimo", sentenciaba Risto Mejide visiblemente molesto por la actitud de la senadora del PSOE en el programa en el que colabora. "Yo te respeto Risto", aseveraba ella. "No, no, para mí respetar es contar la verdad a la gente que respetas y para mí no estás siendo honesta conmigo", le replicaba el presentador. "A nadie le voy a permitir que cuestione mi honestidad", le contestaba ella.

"A mí me vas a permitir lo que sea porque yo puedo decir lo que quiera y tengo total libertad de decírmelo. No estás siendo honesta conmigo y me duele porque yo he sido una de las personas que ha apostado por ti en este programa.", le espetaba Risto. "Pero me estás obligando a entrar en un show que no quiero", se defendía Susana. "El día que podías ser honesta conmigo has decidido no serlo conmigo", le repetía él.

Susana Díaz: "Fue todo un Gran Hermano, no sabíamos que estabamos siendo retransmitidos". 🗳️ La senadora recuerda el día del Comité Federal y el presunto pucherazo. #TEM24A pic.twitter.com/LrakEdoZ1n — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) April 24, 2026

Pero lejos de quedarse ahí, Risto volvía a mostrarle su indignación por la actitud que estaba teniendo. "Todos los españoles tienen un día malo en el trabajo. Absolutamente todos los días, pero no me puedes vender que ese dolor te impide hablar de ello porque estamos hablando de un día en el que todos los votantes del PSOE no saben lo que pasó ese día. Estamos hablando de si hubo o no hubo un presunto pucherazo y creo que por lealtad ya no a mí, sino a los votantes tienes la oportunidad de aclarar, luz y taquígrafo. Aclarar si hubo pucherazo o no porque lo ha dicho Page y sino lo dices es que me estás diciendo que tienes miedo a hablar. Es el miedo a que Pedro Sánchez te quite el escaño de senadora", le decía Risto.

"Eso me parece ofensivo", le contestaba Susana. "Me da igual. Es mi trabajo y yo si que trabajo para el espectador, no para ti. Oféndete si quieres y hazte la ofendida. Pero la transparencia de la que alardeas la estás ocultando. Cuéntame qué pasó ese día", volvía a decirle el presentador. "Es que es un comentario que me parece injusto", le contradecía Susana Díaz. "Venga victimicémonos otra vez", le soltaba Risto.

"Con esto has conseguido no contar nada pero a mí me queda muy claro la razón, no me cuentes milongas de que me duele mucho diez años después. Yo no trabajo para ti Susana Díaz, tú si trabajas para todos los españoles y tendrías que tener decencia porque te debes a tus votantes no a Pedro Sánchez", le soltaba sin pudor Risto Mejide. "No quieres entrar porque te da miedo", le repetía.

Finalmente, Risto Mejide despachaba a su compañera dejando entrever que no quería contar más con ella. "Mucha suerte, Susana. Ha sido un placer conocerte", concluía el presentador. "Gracias Risto", se limitaba a responderle ella.