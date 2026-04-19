La periodista Laila Jiménez, sobre cómo es trabajar con Risto Mejide: "No nos vamos a engañar, es una persona que impone"

Tras cambiar el plató de 'Informativos Telecinco' por el de 'Todo es mentira' el pasado verano, Laila Jiménez continúa al frente del espacio de Cuatro junto a Risto Mejide. Y durante una reciente entrevista, la presentadora que cogió el relevo de Marta Flich tras su salida de Mediaset se ha sincerado sobre cómo es trabajar con el publicista y cómo fue su proceso de adaptación al programa, con un importante cambio de registro.

"No he tenido ningún problema pero no nos vamos a engañar, Risto es una persona que impone", ha comenzado confesando la comunicadora en una reciente entrevista para la revista Semana al recordar cómo fue su llegada a 'Todo es mentira' cuando el presentador aún se encontraba de vacaciones. "Es inteligente, tiene mucho bagaje y es brillante a la hora de trabajar. Es capaz de cambiarte la escaleta en diez minutos y de darle una vuelta completa con nuevas ideas. Entonces esa parte impone porque quiero estar a la altura", ha confesado.

Laila Jiménez desvela cómo es su relación con Risto Mejide en 'Todo es mentira': "Tiene su corazoncito"

A su vez, Laila Jiménez ha insistido en la buena relación profesional que mantienen y el apoyo que ha sentido en todo momento tras ocupar el puesto de Marta Flich. "A mí me lo ha puesto muy fácil y me ha ayudado también a soltarme, a dejar de intentar ser perfecta y que todo me salga bien. Cuando me he equivocado en una palabra ha sido el primero que ha entrado al juego", ha asegurado la periodista.

Sin embargo, dejando un lado las bromas en plató, la antigua presentadora de 'Informativos Telecinco' ha aclarado cuál es su verdadera relación con el publicista. "¡Claro! Y para reírse, porque no se está riendo de mí sino de la situación. Sí que es verdad que no tenemos una relación fuera del trabajo… Pero tiene su corazoncito", ha explicado aplaudiendo el espíritu de improvisación del programa de Cuatro.

"Hay una gran diferencia con respecto a todos los trabajos que he tenido en mi vida", ha confesado Laila Jiménez sobre esta nueva etapa. "Yo siempre he estado en la redacción y en este caso no. Nosotros vamos más tarde. Hay una redacción que empieza súper pronto, yo me conecto a través de mi ordenador y voy viendo la escaleta, cómo se va construyendo, qué temas van a entrar… Y entonces voy rebuscando y hago mis propuestas", ha asegurado al citado medio,

A su vez, ha recordado su estreno en 'Todo es mentira', que se produjo durante las vacaciones del presentador. "En ese momento no estaba Risto, se incorporó después, ya en septiembre. Entonces yo en verano pensaba que estaba muy bien pero hubo un momento que pensé que había subido al carro demasiado rápido. La gente aquí es muy hábil en directo, muy rápidos y yo no las veía venir. Al final en Informativos si no pasa algo bomba, hay como un guion", ha explicado.