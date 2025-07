Laila Jiménez revela lo difícil de su cambio de 'Informativos Telecinco' a 'Todo es mentira' y lanza una petición

Tras la marcha de Marta Flich de 'Todo es mentira', Mediaset se puso manos a la obra para buscar una nueva copresentadora. La elegida, para sorpresa de muchos, fue Laila Jiménez de 'Informativos Telecinco'. Dos semanas después de su debut en el programa de Cuatro, la periodista ha hecho balance de cómo ha sido el periodo de adaptación, el cual no ha sido nada fácil.

La presentadora ha cambiado la franja matutina, donde conducía cada día el telediario, a la franja vespertina, un notable cambio al que le ha costado adaptarse. Este sábado, 19 de julio, Laila Jiménez ha estado respondido a las preguntas de sus seguidores de Instagram. La mayoría iban dirigidas a conocer cómo había sido su incorporación a un programa tan asentado como es 'Todo es mentira'.

Sobre su salida de las mañanas, la periodista ha reconocido que todavía sigue arrastrando las consecuencias. "No sabía que este cambio iba a ser tan complicado", confiesa. Entre otras cosas, "hay que cambiar el ritmo circadiano, de repente me duermo a horas super raras, tengo hambres dispares, digestiones extrañas, me despierto por la noche… un montón de cosas".

El difícil periodo de adaptación de Laila Jiménez a 'Todo es mentira'

Laila Jiménez en 'Todo es mentira'

"Lo estoy llevando como puedo. La primera semana me enfadé mucho porque me sentí frustrada. Son de dos a cuatro meses la renovación de adaptación al sueño, ya llegará", admite, resignada. Y es que, aunque el cambio está teniendo cosas malas, también ha tenido algunas buenas, como así ha reconocido ella misma: "Todavía el cuerpo no se me ha adaptado y tiene cosas malas este proceso, pero hay cosas muy positivas".

"El cansancio no es ni de coña el mismo que el del matinal, es distinto porque el matinal se une a una especie de resaca. Ahora tengo más energía, ver el atardecer es maravilloso. Aunque estés cansada, el ánimo está más arriba. Un domingo completo es un regalo que no sabía que tenía, lo perdí y lo volví a recuperar", añade la periodista.

Laila Jiménez no puede estar más contenta de su incorporación a 'Todo es mentira'. Aunque no podría quedarse con uno u otro proyecto: "Uno me llevó al otro. Lo que aprendí en el matinal, la exposición y los conocimientos, me llevaron a 'Todo es mentira'. Y antes, los conocimientos en la calle. Es un camino, nunca se elige entre una cosa y otra, se avanza".

Además, la periodista deja claro que, en cuando se lo propusieron, aceptó de inmediato: "No tuve dudas. Sabía que era un reto al que tenía que enfrentarme y un tren que tenía que coger, pero es verdad que son 20 años en informativos y esa sensación de salir de la zona de confort y los miedos, al final, te asustan". "Para mí es un reto, nunca me había enfrentado a esto", asegura.

La petición de la periodista a sus seguidores: "Dadme tiempo"

Laila Jiménez también ha reconocido que la agilidad del programa presentado por Risto Mejide es lo que más le ha costado: "Esta gente tiene una capacidad mental rápida no, lo siguiente. Es dinámico, ahí las cosas se mueven muy rápido. Me gusta mucho, pero todavía necesito acabar de encontrarme, de encontrar mi personalidad". Por ello lanza una petición a sus seguidores, a los que agradece el apoyo recibido: "Dadme tiempo de encontrar la manera de encajarlo todo. Muchísimas gracias por cuidarme tan bien. Soy muy consciente de que me queda mucho por mejorar, pero me encanta poder mostrar otra parte de mí".

Además, confiesa que "me estoy divirtiendo. No creía que me iba a pasar las primeras semanas. Es un cambio muy radical y tienes muchos miedos. Me he divertido, con lo cual mi impresión es guay, no me ha pasado siempre en mis trabajos. La impresión es muy buena". Incluso ha puesto en valor el hecho de abordar temas políticos desde una perspectiva cómica: "Es muy complicado bordear esa línea porque todos usamos en cada conversación el humor. Es una herramienta más de la comunicación, muy cercana".

Antes de finalizar, ha desvelado qué habría hecho este verano de no haber acabado como copresentadora de 'Todo es mentira': "Este verano yo tenía planteado que iba a hacer en agosto el informativo de fin de semana sustituyendo a mi queridísima María Casado. Estos eran los planes, pero cambiaron en cuestión de dos semanas. Solo trabajé una vez con ellos y son un equipazo, me bastó un fin de semana para darme cuenta", sentencia.