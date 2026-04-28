Risto Mejide abandona 'Todo es mentira' tras su desencuentro con Emilio Delgado: "Me saca de mis casillas"

Después del fuerte enfrentamiento que protagonizó con Susana Díaz el viernes y tras dejar claro que si la colaboradora no vuelve a 'Todo es mentira' es por decisión suya y no por haberla despedido, este martes Risto Mejide ha tenido otro encontronazo con otro de los políticos colaboradores del programa: Emilio Delgado. Y casualidades o no, poco después de ese cara a cara, el presentador dejaba su silla.

Todo se producía cuando Risto Mejide trataba de preguntarle a Emilio Delgado sobre sus tensiones con Mónica García tras anunciar que se va a presentar a las primarias para ser la próxima candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid. Pero el portavoz del partido madrileño se negaba a dar más explicaciones provocando el enfado del presentador.

"El origen es una discrepancia política, ojalá todos los partidos fuese por eso y no por robar dinero; tiene que ver porque yo cuando digo algo, lo hago siempre, es mi forma de funcionar en la vida. Lo que he dicho es que, el nacimiento histórico de Más Madrid se explica con ensanchar el espacio político y eso se tradujo en que todo el mundo votara en las primarias, y así ha sido los siete años de vida en Más Madrid", empezaba defendiendo Emilio Delgado.

"Ahora se plantea que no voten los inscritos y sólo lo hagan los militantes. Creo que quitarles el voto es un error, no se le puede quitar a miles de personas que siempre han podido votar. Considero que todas las normas tienen que ser iguales; igual que en 2023 todos los militantes e inscritos pudieron votar a Mónica García, pues que sea lo mismo en las nuevas primarias de la Comunidad de Madrid", proseguía diciendo el colaborador ante Risto Mejide.

Pero sus palabras no convencían nada al presentador de 'Todo es mentira' y por ello insistía en saber qué tenía que ver lo que estaba diciendo con el hecho de que él haya asegurado que Mónica no debería presentar su candidatura. "Eso es de una conversación personal. Es sencillo, no me apetece verme en situaciones que no he elegido. Me parece perfecto que se presente ella y quien quiera, pero si van a hacer un anuncio de esas características creo que deberían habérmelo dicho con más tiempo. No me sentí cómodo", se justificaba Delgado.

Tensión en Más Madrid: Emilio Delgado responde en #TodoEsMentira al choque con Mónica García por su candidatura. #TEM28A pic.twitter.com/m09NwfB19q — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) April 28, 2026

Risto Mejide deja 'Todo es mentira' tras su cara a cara con Emilio Delgado

Pero Risto Mejide seguía mostrando su malestar al ver que su colaborador se iba por la tangente y no entraba en el tema que le estaba preguntando. "Muy privada la conversación no es porque está en El País", le advertía el presentador al ver que el portavoz de Más Madrid aseveraba que no iba a hablar de conversaciones privadas. "Yo le debo lealtad a una conversación privada y no voy a hablar de ello", respondía Emilio Delgado.

"Igual que tú no quieres entrar en cosas, yo no quiero que me hagas un mitin. Me sorprende mucho que con lo valiente que eres para muchas cosas, aquí digas que no vas a entrar. No entiendo cuál es el problema y creo que no haces bien en no aclarar eso. ¿Crees que puedes perjudicar al partido político si lo cuentas?", trataba de saber Risto sin que su colaborador respondiera.

"Si se te pregunta creo que es por el interés de los ciudadanos. Los que se estén planteando votar a Más Madrid merecen otro tipo de respuesta, pero allá tú. Creo que es un error, cuando os ponéis de perfil con las cosas que os atañen me saca las casillas. Es un trabajo público", sentenciaba Risto Mejide harto de que siempre le pase lo mismo con los políticos que colaboran en su programa. "Luego me llaman dictador pero es que me saca de mis casillas esto", añadía el presentador.

Tras seguir unos minutos con el programa y recordar el apagón del que se cumple un año, Risto Mejide daba paso a la publicidad. A la vuelta, por sorpresa, el presentador se ausentaba de su puesto y era Laila Jiménez quién tomaba las riendas. "Al final se ha ido Risto. Me lo habéis cabreado", aseveraba la copresentadora con cierta sorna. "Es una hora menos en Canarias y uno menos aquí", apostillaba Luis Fabra. "Igual se ha ido a presentar a las primarias", ironizaba por su parte Valeria Ros.