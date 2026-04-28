Cambio de programación en RTVE: mueve la emisión de una de las ofertas más clásicas de La 2 en favor de 'Malas Lenguas'

En los últimos meses, TVE no ha parado de ejecutar cambios en la programación de uno de sus programas más longevos. Así, 'Versión española' ha vivido numerosos movimientos en la parrilla de La 2 pasando del domingo al sábado y viceversa así como entre el prime time y el late night.

Ahora, tras haberse quedado sin hueco en el prime time de los sábados por la llegada de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora, la cadena pública anuncia un nuevo día de emisión para el programa de Cayetana Guillén Cuervo.

Así, 'Versión española' pasará a emitirse desde esta semana en la noche de los martes a partir de las 23:05 horas. El emblemático formato de cine se ofrecerá justo después de 'En Portada' y se enfrentará a partir de ahora a 'Al cielo con ella' en La 1, a 'En tierra lejana' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' en Telecinco y 'Cara al show' en La Sexta.

Con la llegada de 'Versión Española' al martes, La 2 elimina de su programación otro de sus formatos más reconocidos como 'DocuMaster' y completa su parrilla de prime time con Cine clásico los lunes, el formato de Cayetana Guillén Cuervo en martes, el estreno de 'El juicio' con José Luis Sastre en miércoles, la nueva temporada de 'Órbita Laika' en jueves, el tándem de 'Plano general' e 'Historia de nuestro cine' en viernes, 'Malas Lenguas Noche' en sábado y 'Zero Dramas' con Loles León en domingo.

'Versión española' homenajea a Adolfo Aristarain

Imagen de 'Martín (Hache)'

En su salto al martes, 'Versión Española' homenajeará esta semana al cineasta argentino, Adolfo Aristarain, que ha fallecido recientemente. Y para ello, emitirá la película 'Martín (Hache)’, una producción hispano-argentina cuyo reparto componen Federico Luppi, Eusebio Poncela, Cecilia Roth o Juan Diego Botto, que participará en este homenaje.

En ‘Martín (Hache)’, estrenada en 1997, Adolfo Aristarain narra la historia de Martín Echenique, un director de cine argentino interpretado por Federico Luppi que odia su país y que lleva más de 20 años afincado en Madrid. Su hijo, de 19 años y conocido como Hache, al que da vida Juan Diego Botto, vive junto a su madre en Buenos Aires, y no tiene oficio ni beneficio, más allá de tocar la guitarra eléctrica. Padre e hijo se reencuentran cinco años después, tras una sobredosis de Hache. En Madrid conocerá a las personas que integran la vida de su padre. Cecilia Roth es Alicia, la amante de Martín, harta de su falta de compromiso. Y Eusebio Poncela es Dante, prácticamente su único amigo.

Entre sus galardones, el largometraje de Adolfo Aristarain recibió la Concha de Plata al mejor actor en San Sebastián (Luppi), el Goya a la mejor actriz principal (Roth) y otras tres nominaciones a los Goya: mejor película, dirección y sonido.