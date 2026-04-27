Risto Mejide anuncia alto y claro si ha despedido a Susana Díaz en 'Todo es mentira': "Ninguno ha vuelto"

El pasado viernes se vivió uno de los momentos más tensos de la historia de 'Todo es mentira' con Risto Mejide mostrándose completamente decepcionado con Susana Díaz por no querer responder a las preguntas sobre el Comité Federal del PSOE de 2016 en el que Pedro Sánchez acabó destituido después de que se hayan publicado las imágenes de lo que allí pasó.

El desencuentro fue tal que Risto Mejide terminó despidiendo a la actual senadora del PSOE con unas palabras que se podían entender como un posible despido. "Mucha suerte, Susana. Ha sido un placer conocerte", le soltaba el presentador después de desenmascararla asegurando que estaba siendo muy poco generosa con él, con el programa y sobre todo con los votantes del PSOE por miedo al Gobierno y por miedo a quedarse sin su puesto de senadora.

Este lunes, Risto Mejide se ha pronunciado sobre el enfrentamiento que protagonizó con Susana Díaz. "Vamos a hablar sobre lo que ocurrió el pasado viernes entre un servidor y Susana Díaz", empezaba diciendo dando paso a un breve resumen del fuerte desencuentro del viernes. "Sí, así gastamos los viernes en 'Todo es mentira', así las gastamos", ironizaba el presentador.

"Quiero decir varias muy breves. Primero, que todos los que critiquen la labor de este presentador siempre tienen razón, yo admito todas las críticas y por eso me permito el lujo de criticar a los demás. Creo que siempre, siempre, mi actuación, es francamente mejorable. Pero también creo que siempre lo hago desde la honestidad, la legalidad y la transparencia que es justamente lo que estaba diciendo Susana Díaz que echaba en falta en esa reunión", exponía.

"Después. Que a Susana Díaz se le llamó para esto, no estaba de colaboradora y se le dijo ya que estás aquí. Susana Díaz ya había intervenido en dos programas por la mañana hablando de ese vídeo, en dos programas. Y cuando intervino en este yo obviamente le pregunté por ese tema y cuando veo que se cierra a explicar cualquier cosa, mi pregunta es que me lo contara porque yo entiendo que si alguien accede a intervenir en un programa por un vídeo es para contar algo sobre ese vídeo", seguía defendiéndose Mejide.

Risto Mejide aclara que no despidió a Susana Díaz y el futuro de la colaboradora

Risto Mejide aclara lo sucedido con Susana Díaz en 'Todo es mentira'

Tras ello, Risto Mejide insistía en que su enfado fue porque vio que les había engañado tanto a ellos como a los espectadores. "Segundo. Susana Díaz interviene en las mismas condiciones que el resto de tertulianos de este programa, todos sean del partido que sea, cuando tienen un tema que les incumbe a ellos, aquí les toca hablar de ese tema les guste o no. Porque claro, es muy fácil decir que el otro lo ha hecho mal, es más incómodo cuando es tu partido. Le ha pasado a Serrano, a Echenique cuando hablamos de Podemos", sentenciaba.

Posteriormente, Risto ha querido aclarar la intención de la última frase en la que le despachó diciendo que había sido un placer conocerla. "En medio de mi risa le digo que ha sido un placer conocerla. Esa frase tiene una explicación muy sencilla", aseveraba el presentador. "Yo no voy a justificar mi comportamiento, solo lo pongo en contexto. Y lo que más me duele es esa interpretación de despido. Digo lo de un placer conocerte porque llevo 1.828 programas y tengo suficiente experiencia como para saber que cuando a un político, en directo, se le pone en un brete y se le aprieta, es muy probable que durante un tiempo no vuelva. Y no por decisión de este presentador, sino por decisión suya", aclaraba.

"Nos ha pasado no una, sino dos, y no con un partido ni dos, nos ha pasado muchas veces", añadía Mejide antes de recordar momentos de enfrentamientos con Juan Carlos Girauta, Marcos de Quinto, Mar Espinar o Gerardo Pisarelo. Ninguno ha vuelto. Y no por decisión de la dirección de este programa, de hecho os cuento que durante este fin de semana este programa ha estado hablando con Susana Díaz ofreciéndole la oportunidad de volver a este programa cuando ella quiera y ella ha decidido no volver a este programa durante unas semanas", añadía Risto.

"Lo ha decidido ella y por eso le digo esa frase. A mí jamás se me ocurriría despedir a nadie en directo y de esa manera y quién me conoce lo sabe. Dicho esto. Las formas se me pueden achacar como siempre, gustará más o menos lo que hago y por qué lo hago, pero lo más importante es por qué hice lo que hice el viernes y lo volvería a hacer. Se le llamó para este tema, si no quieres hablar no entres, punto. Y se le trató igual que a cualquier político", concluía.