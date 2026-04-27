La vida de Cristina Torres, Desi en 'Verano Azul', 62 años: su estado actual y su trabajo tras su retirada de la televisión

Si hay una serie emblemática en la historia de nuestra televisión, esa es claramente 'Verano azul'. Y es que la ficción emitida por RTVE y creada por Antonio Mercero marcó a toda una generación de niños y niñas, que soñaban con tener una pandilla de amigos así. Fue la primera serie nacional que logró crear evento en nuestro país. ¿Cómo olvidar el barco de Chanquete, o cómo fue una de nuestras primeras ficciones que habló directamente sobre el divorcio, en plenos años 80?

Sus protagonistas alcanzaron una enorme popularidad y eran reconocidos por todos los españoles, tanto los nombres de los personajes como del reparto. Y, aunque algunos han seguido trabajando en el mundo televisivo los siguientes años, hay otros que se apartaron de los focos. Ese es el caso de Cristina Torres, que dio vida a Desi, uno de los personajes más queridos de la serie, junto a Pancho (José Luis Fernández), Piraña (Miguel Ángel Valero), Javi (Juanjo Artero), Tito (Miguel Joven), Quique (Gerardo Garrido) o Bea (Pilar Torres), que conformaron la pandilla de adolescentes de la serie.

'Verano azul', aunque hoy en día sea una desconocida para las nuevas generaciones, fue una serie clave para la historia de nuestra ficción. No solo impactó por la naturalidad con la que trataba temas bastante polémicos, como el divorcio, de plena actualidad en la época, sino porque fue emitida en un sinfín de países fuera de nuestras fronteras. Y aunque en esa época no existían aún los audímetros, se calcula que más de 20 millones de espectadores vieron los capítulos de la mítica ficción, lo que equivale a más de la mitad de la población española de la época.

Fue de hecho nuestra primera serie global, muchos años antes de la llegada del streaming. Entre ellos, toda Latinoamérica, en Portugal, en Angola, y en algunos países no latinos como Argelia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Francia. Un auténtico éxito que tuvo al país en vilo pese a tener menos de 20 episodios. Además de dejarnos momentos para el recuerdo como la canción protesta "Del barco de Chanquete, no nos moverán".

Cristina Torres trabajó en 'Verano azul' junto con su hermana Pilar, que interpretaba a Bea

Cristina Torres fue Desi en 'Verano Azul'.

Antes de ponerse en la piel de Desi, su personaje en 'Verano Azul', Cristina Torres (Madrid, 1963) ya había debutado en el mundo de la interpretación con películas como el clásico de Chicho Ibáñez-Serrador '¿Quién puede matar a un niño?', en los años 70. Si repasamos detalladamente su carrera, también probó suerte en otros proyectos menores de películas y series, pero que no tuvieron una repercusión similar a la serie de Mercero, como 'Las truchas' y 'Fortunata y Jacinta'.

Su entrañable papel en 'Verano Azul' fue el que la catapultó a la fama en toda España cuando tenía solo 18 años de edad, y tras finalizar el rodaje de los 19 episodios que conformaron la única temporada de la mítica ficción de TVE, decidió buscarse la vida en otro terreno profesional completamente diferente: el sanitario.

Qué ha sido de las actrices que encarnaron a Bea y Desi en 'Verano Azul'

Las hermanas Cristina y Pilar Torres en 'Verano Azul' junto a Concha Cuetos

Lo que seguramente pocos recuerdan es que Bea, la mejor amiga de Desi en la serie de La 1 de TVE, estaba interpretada por Pilar Torres, su hermana mayor en la vida real. Mientras que Desi era etiquetada como el 'patito feo', su hermana interpretaba a la chica guapa de la icónica pandilla.

En el caso de Cristina, después de aparcar su carrera como actriz se especializó como auxiliar de enfermería en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en la zona de Carabanchel-Aluche (Madrid). Precisamente en este hospital militar y universitario figura también el último empleo conocido de su hermana Pilar.

En el terreno personal, Cristina tiene actualmente 62 años, se ha casado dos veces tras atravesar una separación, vive con su segundo marido y está enfocada en su hija. Y hoy en día la actriz madrileña está totalmente alejada de la interpretación.