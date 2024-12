La nueva vida del actor José Luis Fernández, Pancho en 'Verano Azul': de su detención a su estado de salud

Lo hemos dicho muchas veces, pero nunca viene de más recordarlo. Hay una serie mítica en la historia de nuestra televisión, y esa es sin duda 'Verano azul'. La ficción, creada por Antonio Mercero (también responsable de otro hito como 'Farmacia de guardia') marcó a toda una generación de niños y niñas, que soñaban con tener una pandilla de amigos así, y pasar el mejor verano de sus vidas, por supuesto. Con claros paralelismos con 'Edad prohibida', el clásico literario de Torcuato Luca de Tena, fue la primera serie nacional que nadie podía perderse. La primera serie evento de nuestro país. ¿Cómo olvidar el barco de Chanquete, o cómo fue una de nuestras primeras ficciones que habló directamente sobre el divorcio, en plenos años 80?

Y, del grupo de amigos protagonistas, destacaban varios personajes como Piraña, Desi o Pancho, al que dio vida José Luis Fernández con tan solo 17 años. Fue tan importante su personaje, que incluso trascendió fuera de la pantalla y, junto al de Javi (Juanjo Artero), creó su propio dúo musical: Pancho y Javi. Y además contaban con la bendición del mismísimo Dúo Dinámico. De hecho, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa fueron los compositores de casi todas las canciones de su disco debut (y único de su corta carrera).

Pancho y Javi, el dúo musical que salió de 'Verano Azul'.

'Amor de verano' fue uno de sus grandes éxitos, junto a 'Bueno para ti, malo para mí'. Y ambos actuaron en importantes programas de la época como 'Estudio abierto' o 'Un, dos, tres, responda otra vez'. Pero no fue el éxito que se esperaba y ambos se separaron. Y, como tantos otros actores infantiles de la época, José Luis Fernández acabó cayendo en una adicción fuerte a las drogas. Todo ello culminó con su detención en 1989 por atracar a una mujer francesa a punta de pistola. La policía, al detenerlo, encontró una papelina de heroína que acabó de confirmar su momento más bajo.

Pero, tras este suceso que le llevó al límite, empezó su recuperación. Aunque trató de volver al mundo de la interpretación, solo pudo compaginar algunos trabajos sueltos en teatro o en doblaje, certificando su estatus de muñeco roto, como tantos otros compañeros de profesión. En los últimos años, se especuló mucho sobre su estado de salud. E incluso se esparció el rumor de que había sido ingresado en un centro psiquiátrico. María Garralón, su compañera en 'Verano azul', tuvo que salir a desmentirlo. "Él está bien y ahí sigue, y cuando habla con nosotros se emociona mucho, nos quiere mucho, y nosotros a él".

"Cómo me duele que alguien sin escrúpulos ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Mi compañero en 'Verano azul', José Luis Fernández, está bien, que es lo único que yo dije". Pese a ello, los rumores siguieron circulando, sobre todo debido a sus pocas apariciones públicas. Aunque, como muchos otros de los protagonistas de la serie, ha seguido participando en las reuniones de la serie.

Así es 'Verano azul'

‘Verano azul’, aunque hoy en día las nuevas generaciones no la conozcan de nada, fue una serie clave para nuestra ficción, y por muchas razones. No solo impactó por la naturalidad con la que trataba temas bastante polémicos, como el divorcio, de plena actualidad en la época, sino porque fue emitida en un sinfín de países fuera de nuestras fronteras. Nuestra primera serie global, muchos años antes de la llegada del streaming. Entre ellos, toda Latinoamérica, en Portugal, en Angola, y en algunos países no latinos como Argelia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Francia.

Un hito increíble para aquellos años, y que puso la ficción española en el nivel que se merecía. Una serie muy cara para la época, y que tardó casi tres años en estar terminada para su emisión en TVE, y que contó con Antonio Ferrandis como uno de los protagonistas.