La vida actual de Cristina Torres, la mítica Desi en 'Verano Azul', tras su desaparición de la televisión

Si hay una serie mítica en la historia de nuestra televisión, esa es sin duda ‘Verano azul’. Sí, sabemos que lo decimos mucho pero es que la serie creada por Antonio Mercero marcó a toda una generación de niños y niñas, que soñaban con tener una pandilla de amigos así. Fue la primera serie nacional que nadie podía perderse. La primera serie evento de nuestro país. ¿Cómo olvidar el barco de Chanquete, o cómo fue una de nuestras primeras ficciones que habló directamente sobre el divorcio, en plenos años 80?

Sus protagonistas eran conocidos por todos los españoles, tanto los nombres de los personajes como del reparto. Y, aunque algunos han seguido trabajando en el mundo televisivo los siguientes años, hay otros que lo dejaron un poco de lado. Ese es el caso de Cristina Torres, que dio vida a Desi, uno de los personajes más queridos de la serie, junto a Pancho, 'Piraña', Javi, Tito o Quique. Pero lo que poca gente recuerda es que Bea, su mejor amiga en la serie, estaba interpretada por Pilar, su hermana en la vida real.

Cristina Torres fue Desi en 'Verano Azul'.

Aunque ya había debutado en el mundo de la interpretación con películas como el clásico de Chicho Ibáñez-Serrador ‘¿Quién puede matar a un niño?’, fue ‘Verano Azul’ lo que la catapultó a a la fama. Pero tras probar suerte en otros peoyectos menores que no tuvieron una repercusión similar a la serie de Mercero, decidió buscarse la vida en otro terreno: el sanitario.

Se especializó como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Y hoy en día está totalmente alejada de la interpretación. Eso sí, no se pierde ni una sola reunión con sus compañeros de ‘Verano azul’. Actualmente, con 58 años, vive con su segundo marido y enfocada en su hija.

‘Verano azul’, una serie que marcó la televisión en España

‘Verano azul’, aunque hoy en día las nuevas generaciones no la conozcan de nada, fue una serie clave para nuestra ficción. No solo impactó por la naturalidad con la que trataba temas bastante polémicos, como el divorcio, de plena actualidad en la época, sino porque fue emitida en un sinfín de países fuera de nuestras fronteras. Nuestra primera serie global, muchos años antes de la llegada del streaming. Entre ellos, toda Latinoamérica, en Portugal, en Angola, y en algunos países no latinos como Argelia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Francia.

Un auténtico éxito que tuvo al país en vilo pese a tener menos de 20 episodios. Quizá por eso fue tan importante. Lo breve si bueno… Y aunque no existían los medidores de audiencia, fue una serie que vio toda España. Al menos, un episodio, algo que también da muestras de lo importante que fue ese verano especial. Además de dejarnos momentos para el recuerdo como la canción protesta "Del barco de Chanquete, no nos moverán". ¿Cómo no va a gustarnos una serie divertida, polémica y emotiva a partes iguales?