Gonzalo Miró toma distancia ante lo vivido en 'Espejo Público' y eleva esta denuncia: "Es vomitivo"

'Espejo Público' ha abordado este viernes el controvertido asunto de las saunas sexuales del suegro de Pedro Sánchez. Un tema que, después de sacarlo a la palestra Feijóo en el Congreso de los Diputados, está marcando la actualidad informativa, especialmente en la derecha mediática. Y el enfoque dado al tema ha desagradado a Gonzalo Miró, desmarcándose de sus compañeros.

"Sánchez, acorralado por las saunas", han titulado en el programa de Susanna Griso que se ha preguntado qué hay detrás de esas saunas después de que el medio The Objective haya publicado que una de las saunas se encontraba en un local de Muface, el organismo público que presta servicio sanitario a funcionarios. "Y en ese mismo edificio, la familia Gómez alquilaba al organismo varios pisos que se usaban como picadero", ha citado la presentadora matinal de Antena 3.

Susanna Griso también ha utilizado en 'Espejo Público' el testimonio de OkDiario que apunta a que una de esas saunas, llamada Adán, era en realidad "un local de prostitución" y que "lo de sauna era un eufemismo que movía mucho dinero negro y droga". Así lo ha transmitido la comunicadora en base a lo publicado por el citado medio.

"Están recopilando ahora toneladas de comentarios de clientes satisfechos como cuando vas a un restaurante y te gusta. Yo creo que hay dos estructuras que se ven desde el espacio: La Muralla China y la cara de cemento armado que tiene el Gobierno para salir por la tangente con este asunto", ha comentado Juan Soto Ivars.

"De las seis saunas, cuatro eran heterosexuales, es decir, que no estamos hablando solo de saunas gais. El tema es que estas saunas tenían también otro uso como prostíbulo", ha señalado Susanna Griso. "Todo el discurso de la abolición de la prostitución sucede entre dos hechos: la revelación de la prostitución en dos secretarios de organización del PSOE y la revelación de los negocios del suegro de Sánchez", ha añadido Ivars, tratando de reflejar una incongruencia.

Acto seguido, al ser preguntado por su opinión, Gonzalo Miró ha decidido plantarse y tomar distancia de sus compañeros y de la corriente de pensamiento del programa: "Yo en esta operación de despellejar al presidente, que ya viene de tiempo atrás, veo que hay un punto de homofobia bastante vomitivo". Ante sus palabras, los compañeros se le han echado encima y él ha pedido respeto con dardo incluido: "Dejadme decir dos frases y ya seguís despellejando al de siempre".

"Yo creo que las saunas no son prostíbulos y que los clubs de swinger tampoco lo son", ha sentenciado el tertuliano. "Pensar que cualquier lugar donde se tienen encuentros sexuales es un puticlub creo que tiene un punto de homofobia bastante salvaje", ha añadido sin tapujos y visiblemente incómodo.

"Yo no veo el ataque homófobo por ningún sitio, perdóname, no lo veo", le ha confrontado Susanna Griso. "Tampoco esperaba que lo vieras", le ha arreado con sorna Gonzalo Miró. "El tema no es ese, el tema es que en esos locales se practicaba la prostitución y si piensas que esta munición contra Pedro Sánchez no debería haber salido", le ha remarcado la periodista.

"Si tú el debate lo quieres llevar ahí, yo creo que tiene que ser público siempre y cuando esa persona o ese familiar se haya beneficiado del cargo político de su pareja, hijo o cuñado", ha argumentado Miró.

"O ser partícipe a título lucrativo, que es lo que se le echa en cara a Ayuso con el caso del novio. Porque la casa que tenían Sánchez y su mujer ante de trasladarse a Moncloa la pagó el suegro con dinero procedente de la prostitución presuntamente", le ha rebatido Susanna. "Tú lo has dicho: antes de trasladarse a Moncloa, es decir, donde vivía antes de ser presidente", ha rematado Gonzalo Miró.