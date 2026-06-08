Las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' quedan retiradas de la programación de La 1 de RTVE hoy

La Corporación RTVE desplegará uno de los mayores operativos de su historia para narrar la visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio. Un amplio dispositivo y una programación especial en La 1 -donde se ofrecerán todos los actos previstos en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias- que obligará a modificar sustancialmente la parrilla regular.

¿Y cómo va a afectar a 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en concreto? Los espectadores de ambos seriales, interesados en si se suspenderán o no los capítulos, encontraréis la respuesta en El Televisero, donde te avanzamos qué va a suceder durante esta próxima semana del 8 al 12 de junio.

En primer lugar, en la tarde de este lunes 8, Pepa Bueno se pondrá al frente de un especial con la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas de la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena, previsto a las 18:00 horas, y el encuentro del pontífice con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 19:00 horas; uno de los actos más importantes de la jornada.

Por tanto, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' desaparecerán totalmente de la programación de La 1, pues ese informativo extraordinario coincidirá de lleno. Además, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora también quedará fuera de la parrilla vespertina en esta jornada.

El martes 9 de junio, al final de la tarde, La 1, en simulcast con el Canal 24 horas, ofrecerá en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic (Barcelona) a las 20:00 horas, con Cristina Villanueva y Oriol Nolis in situ. Por ende, este día lo previsible es que sí se emitan 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' con normalidad. Las ofertas que se cancelarán esta vez serán 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

El miércoles 10, a partir de las 19:00 horas, Pepa Bueno y Gemma Nierga se colocarán a los mandos de la programación especial vespertina de La 1 de RTVE, que incluirá uno de los actos más relevantes del viaje del Papa a la ciudad condal. Hablamos de la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, a las 19:30 horas, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Este evento obligará a levantar de la parrilla 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

El jueves 11, jornada en la que León XIV se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria, tendrá lugar por la tarde la misa en el estadio de Gran Canaria, pero se emitirá en La 2 y el Canal 24 horas. De modo que la programación de La 1 no se verá alterada este día y 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se podrán ver sin problemas.

Por último, el viernes 12 de junio, día de despedida del Papa en nuestro país, se desarrollará en Tenerife. La 1 y el Canal 24 horas volverán a acoger una programación extraordinaria por la mañana con la retransmisión de la visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos. Su salida con destino a Roma se producirá a las 15:00 horas. Por tanto, la oferta de La 1 en la tarde no se verá trastocada.