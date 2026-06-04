En el próximo capítulo, José Luis no aguanta más y destierra a Victoria de Valle Salvaje ante la mirada atónita de todos y le exige que coja inmediatamente su equipaje y se marche para siempre de sus tierras mientras ella asegura que es humillante y que no sabe donde irá ahora.

La noticia también llega a oídos de Matilde que no da crédito al pensar que la persona que más daño le ha hecho va a desaparecer de su vida. Y Benigna acude a contarles algo que deberían saber y que tendría que haberles contado mucho antes.

Rosalía le pide a su hermana Leonor poder ir a ver a la pequeña María. Mientras, Luisa sigue sospechando de la mujer ante Bárbara y le pregunta si cree que lo de su enfermedad es una inventiva.

Francisco no termina de creerse los sentimientos de Pepa y duda que en un futuro se arrepienta de casarse con él y no haberlo hecho con Martín. Precisamente, su amigo también le muestra sus dudas a la doncella sobre acudir a su enlace.

Mientras, Hernando presenta a su hija Manuela, cuya llegada no pasa desapercibida: su primer choque con Braulio desata una tensión inesperada. ¿Hacia dónde llevará esto?

Atanasio, Matilde y Benigna en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le daba la enhorabuena a Enriqueta por haberse salido con la suya y ella reconocía no saber a qué se refiere. Y Enriqueta se plantaba asegurando a su hijo Braulio que se acabó mendigar en una casa que no es suya.

Atanasio trataba de saber si el bebedizo que le dio Benigna a Matilde contenía una hierba diferente aunque desprendiera el mismo olor y Luisa le decía que no está segura.

Rafael le prometía a María que va a hacer de ella la niña más dichosa de la historia y que ojalá su madre pudiera verla mientras Rosalía lo observaba desde la puerta. Por su parte, Luisa le dejaba claro a Bárbara que quiere descubrir por qué Rosalía tiene esa actitud con María.

José Luis siguiendo las órdenes de don Hernando sellaba el destino de Victoria fuera de la Casa Grande, la calesa de los de Guzmán volvía a Valle Salvaje. El propio don Hernando salía a recibirla.