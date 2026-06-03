'Valle Salvaje', avance capítulo 430 del jueves 4 de junio: El destino fatal de Victoria y una vuelta a la serie de RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le da la enhorabuena a Enriqueta por haberse salido con la suya y ella reconoce no saber a qué se refiere. Y Enriqueta se planta asegurando a su hijo Braulio que se acabó mendigar en una casa que no es suya.

Atanasio trata de saber si el bebedizo que le dio Benigna a Matilde contenía una hierba diferente aunque desprendiera el mismo olor y Luisa le dice que no está segura.

Rafael le promete a María que va a hacer de ella la niña más dichosa de la historia y que ojalá su madre pudiera verla mientras Rosalía lo observa desde la puerta. Por su parte, Luisa le deja claro a Bárbara que quiere descubrir por qué Rosalía tiene esa actitud con María.

José Luis siguiendo las órdenes de don Hernando sella el destino de Victoria fuera de la Casa Grande, la calesa de los de Guzmán vuelve a Valle Salvaje. El propio don Hernando sale a recibirla. ¿Se trata de Leonardo e Irene que han vuelto a casa?

Manuela de Guzmán llega a 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio trataba de hablar con Alejo sobre la muerte de su padre después de que su madre le haya contado todo lo que sucedió.

Mercedes mostraba su preocupación ante Dámaso después de que unos jornaleros hayan abandonado sus tierras después de estallar el escándalo sobre su verdadera identidad.

Rosalía seguía mostrando su dolor por no poder disfrutar como querría de su hija y su hermana Leonor le pide que tenga cautela y le desafiaba a que le cuente a Rafael que ella es la verdadera madre de María.

Benigna no dudaba en amenazar a Atanasio con contarle a Matilde que fue él quién le obligó a dejar de darle el bebedizo que tanto le ayudó. Y Matilde creía que su marido y Benigna le están ocultando algo. Por su parte, Francisco por fin le pedía matrimonio a Pepa.

José Luis, desbordado, se derrumbaba ante Hernando, provocando que el marqués tomara una tajante decisión sobre el futuro del ducado después de que Rafael quiera devolverle el título.

Mientras tanto, Pedrito alimentaba las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía y lo mucho que está siempre pendiente de la pequeña María llegando a pensar que pueda ser la verdadera madre de la niña.