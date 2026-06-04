'La Promesa', avance capítulo del viernes en RTVE: La noticia de Curro que lo cambia todo y una aparición inesperada

En el capítulo 850 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofrecerá este viernes 5 de junio, Vera, finalmente, acepta quedarse en La Promesa. Ciro le reprocha, una vez más, que su presencia pone en peligro a todos. Alonso le advierte que él será quien se vaya si no cesa. Leocadia muestra al marqués la noticia en el periódico: se trata del título de Curro… ¡y la resolución es totalmente inesperada para todos!

Manuel no se separa de la cama de Julieta, que sigue en estado crítico. Se le hace imposible no recordar lo vivido con Jana. Lorenzo vuelve a atacar a Leocadia pero ella se revuelve: si él cuenta lo de Cristóbal, ella contará lo de Eugenia. Teresa le devuelve la carta a Pía, que sigue angustiada por lo que tiene que contarle a Curro. Los jefes del servicio toman una drástica decisión respecto a Estefanía que cambiará el futuro de María y Carlo en La Promesa.

Martina se declara a Adriano: le quiere y quiere estar con él. Vera está llorando con Simona y Candela en el comedor de servicio cuando alguien inesperado aparece por el umbral de la puerta.

Resumen del capítulo 849 de 'La Promesa' emitido este jueves

En el capítulo 849 de 'La Promesa', que se ha podido ver este jueves 4 de junio, Alonso comunica que el duque de Carril está desaparecido. Ciro y Lorenzo culpan a Vera de todo lo ocurrido, pero el marqués los reprende y declara que el único responsable es don Gonzalo.

Debido a los últimos acontecimientos, Alonso le propone a Vera que se queden en La Promesa hasta que aparezca su padre y también invita a su madre, la duquesa, pero ella no se decide.

Cristóbal y Teresa cuadran los turnos para que el servicio asista al entierro de Santos. Ricardo está totalmente desolado. Ciro sigue reprochando al marqués y Manuel el dinero que perdió por el duque. Ellos se niegan e insisten en que la responsabilidad de la inversión era suya.

Martina, por su parte, trata de acercarse a Adriano pero él se mantiene firme, tienen que aprender a vivir el uno sin el otro. Teresa, finalmente, encuentra la carta de Pía y se la guarda. Una noticia en el periódico revoluciona la casa: Leocadia sonríe y Lorenzo maldice en voz alta. ¿De qué se tratará?