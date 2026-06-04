Farolillo rojo en la tarde de La 1 de TVE: Las audiencias de 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y Cintora caen a mínimos

Débil tarde para La 1 de RTVE este miércoles 3 de junio, cuyas ofertas anotaron registros de audiencia impropios y bastante por debajo del cómputo global de la jornada, que fue de un 12,3% de cuota de pantalla media. En particular, la serie 'Valle Salvaje', que se desplomó a un duro mínimo de temporada en share y espectadores. Te lo contamos todo en El Televisero.

En primer lugar, hay que reseñar que 'Directo al grano' sí mantuvo el tipo. El magacín conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró también ha presentado algunos síntomas de debilidad de forma puntual en las últimas semanas, pero este miércoles superó el doble dígito: obtuvo un 10,8% y promedió 911.000 televidentes.

La última parte del formato rebasó el 11% de cuota, pero ese buen arrastre no fue aprovechado por 'Valle Salvaje' a continuación. El serial de época cayó al unidígito y firmó mínimo de temporada con un alarmante 8,7%. Tan solo congregó a 621.000 seguidores a lo largo de su capítulo 429.

Hasta la fecha, los peores resultados de la ficción en el presente curso se habían computado el 17 de diciembre de 2025 (9,5% y 689.000) y la semana anterior: con un 9,8% de share los días 27 y 28 de mayo y un 9,5% para el episodio emitido el día 29.

Con ese impropio 8,7%, 'Valle Salvaje' se situó 3,6 puntos por debajo de la media diaria de La 1 que hemos apuntado al comienzo de estas líneas y 2,6 puntos por detrás del promedio que la serie viene acumulando hasta el momento en esta temporada (11,3%).

Posteriormente, 'La Promesa' se vio lastrada y también marcó una cifra inusual: 10,8% y 749.000 telespectadores. Se trata de uno de los peores registros históricos para la ficción protagonizada por Arturo García Sancho y María Castro y de un mínimo de audiencia dentro de la quinta temporada, que arrancó a comienzos de año y que hasta el momento promedia un 12,5%.

🗣️ @lapromesa_tve en @la1_Tve obtuvo 1.195.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 La ficción registró 749.000 espectadores de media y un 10,8% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/S6A6Q5Jsul — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 4, 2026

La fragilidad de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' este miércoles tuvo reflejo en 'Malas Lenguas'. El programa comandado por Jesús Cintora descendió al unidígito con un flojo 9% de cuota y 654.000 espectadores, siendo sus peores resultados de la temporada en La 1 de RTVE por debajo del 9,4% del 11 de marzo, del 9,6% del 15 de abril, del 9,5% del 29 de abril o del 9,7% del 1 de junio.