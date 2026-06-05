RTVE retira totalmente 'Informe Semanal' y anuncia que 'Cine de Barrio' no regresará a la parrilla de La 1 esta semana

La cobertura en espacios informativos especiales de la primera visita oficial del Papa León XIV a España desde su elección como Pontífice conllevará grandes cambios de programación en La 1 de RTVE. Esa drástica alteración de parrilla comenzará este sábado 6 de junio, día en el que el Santo Padre aterrizará en Madrid.



El despliegue, con pocos precedentes, arrancará en La 1 y el Canal 24 horas de manera simultánea con la llegada del pontífice al aeropuerto de Barajas (10:30 horas) y con los posteriores encuentros institucionales en el Palacio Real previstos para las 11:30 horas.

La retransmisión se prolongará hasta las 13:15 horas si no hay cambios y/o retrasos en la agenda. De modo que se cancelarán las redifusiones de 'Viaje al centro de la tele' pero, en cambio, 'D Corazón' sí se podrá emitir sin problemas, tal y como se indica en la guía, hasta dar relevo al 'Telediario 1' a las 14:55 horas.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, proseguirá la programación especial, que incluirá a las 18:00 horas el encuentro de León XIV con el proyecto social 'CEDIA 24 Horas' de Cáritas Diocesana de Madrid y la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, en pleno paseo de la Castellana, prevista para las 20:30 horas.

Por tanto, La 1 de RTVE podrá ofrecer la primera sesión de cine, pero tendrá que cancelar 'Cine de barrio' por cuarta semana consecutiva y la edición extra de 'Aquí la tierra' que venía emitiéndose en el último mes. Y no solo eso, porque ese segundo especial se extenderá hasta las 21:50 horas. En consecuencia, el 'Telediario 2' se retrasará a dicha hora en un formato brevísimo de tan solo diez minutos.

A partir de las 22:00 horas y durante toda la noche, el cine recogerá el testigo con las cintas 'Champions' y 'Yo, Tonya', manteniéndose en su franja habitual. Por tanto, no habrá lugar para 'Informe Semanal', un histórico formato de La 1 de RTVE, esta semana.

Así queda la programación de La 1 de RTVE este sábado 6 de junio