RTVE se prepara ante el gran terremoto que se avecina en La 1: 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' cambian de presentadores

Jesús Cintora es uno de los últimos rostros en marcharse de vacaciones. El presentador se ha mantenido durante todo el mes de julio al frente de 'Malas Lenguas' y de su versión nocturna en el prime time de los sábados en La 2. Sin embargo, el soriano dejará su puesto en agosto en manos de otro conocido del programa y de RTVE como es Gonzalo Miró.

Así, tal y como ha avanzado Poco Pasa TV, Gonzalo Miró saltará el próximo mes de 'Directo al grano' a 'Malas Lenguas' para hacerse cargo del programa que se emite cada tarde en La 2 de 17:45 a 19:35 horas y posteriormente en La 1 de 19:35 a 20:25 horas.

Será a partir del 3 de agosto cuando Gonzalo Miró tome el relevo de Jesús Cintora en el espacio producido por Big Bang Media. Lo que se desconoce por ahora es si será durante el mes completo o si el presentador soriano solo se tomará dos semanas de vacaciones como hiciera el año pasado.

Cabe recordar que precisamente el verano pasado fue Aida Bao quién se hizo cargo de 'Malas Lenguas'. Pero este año, la periodista está al frente de 'La Hora de La 1' junto a Álex Barreiro desde finales de junio ante la marcha de Silvia Intxaurrondo a mediados de dicho mes.

El salto de Gonzalo Miró a 'Malas Lenguas' coincidirá con el regreso de Marta Flich a 'Directo al grano' después de que la presentadora anunciara que se marchaba de vacaciones dos semanas. En su ausencia junto a su compañero está siendo Martín Barreiro el encargado de hacerse cargo del magacín de La Osa. Lo cual es de esperar que el meteorólogo se mantenga junto a Flich para suplir a Miró.

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal presentarán 'Malas Lenguas Noche'

Jesús Cintora y Ane Ibarzabal en 'Malas Lenguas'

Pero los cambios también llegarán a 'Malas Lenguas Noche'. Así, TVE mantendrá el formato en la noche de los sábados durante las vacaciones de Jesús Cintora y al igual que hará con la versión diaria, Gonzalo Miró se pondrá al frente del espacio. Eso sí, en esta ocasión lo hará acompañado junto a Ane Ibarzabal, que ya forma parte del equipo de 'Malas Lenguas' ofreciendo las noticias de última hora desde la redacción.

De esta manera, Ane Ibarzabal retoma su papel como presentadora después de haber conducido diferentes programas en ETB2 entre 2021 y 2024 después de haber sido durante años presentadora de 'Noticias Cuatro' y de 'Informativos Telecinco Matinal' así como del programa 'Crónica Cuatro' en 2017 y de haber sido una de las caras de CNN+.

CAMBIOS EN TVE | Gonzalo Miró se pondrá al frente de #MalasLenguas a partir del próximo lunes, 3 de agosto.



También presentará #MalasLenguasNoche, la edición nocturna de los sábados, junto a Ane Ibarzabal.



🏖️ Jesús Cintora disfrutará de sus vacaciones desde el 1 de agosto. pic.twitter.com/30BC4LFHjj — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) July 23, 2026

Esta elección podría suponer además una prueba de cara al futuro más cercano. Y es que RTVE se enfrenta a una reestructuración de sus caras ante la salida de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360'. Y es que el presentador pondrá rumbo a La Séptima tal y como hemos podido verificar El Televisero y dejará su hueco al frente de la tertulia política del magacín matinal de la cadena.

Es por ello, que en los pasillos de Prado del Rey se da por hecho el baile entre algunos presentadores de la cadena para suplir el adiós de Javier Ruiz. En este sentido, desde algunos medios se ha apuntado a que Jesús Cintora podría ocupar la plaza del periodista en 'Mañaneros 360' y por ende, Gonzalo Miró podría quedarse definitivamente al mando de 'Malas Lenguas'.