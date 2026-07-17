RTVE aclara quién va a presentar 'Directo al grano' tras la marcha de Marta Flich por vacaciones, con un sustituto inesperado

Lo habitual en verano es que los presentadores titulares se marchen de vacaciones y dejen sus puestos en manos de sus sustitutos habituales o en rostros poco vistos. Este viernes, Marta Flich ha anunciado en 'Directo al grano' que se marchará dos semanas de vacaciones y dejará su puesto en el programa de sobremesa de La 1.

De esta forma, todo apunta a que Marta Flich y Gonzalo Miró se alternarán sus vacaciones para que al menos uno de ellos dos siga al frente del programa producido por La Osa Producciones Audiovisuales. Ahora es ella la que descansará durante dos semanas y previsiblemente a su regreso será él quién haga lo propio.

Martín Barreiro, sustituto inesperado de Marta Flich en 'Directo al grano'

Martín Barreiro presentará 'Directo al grano' junto a Gonzalo Miró

Lo sorprendente es que TVE y la productora han optado por no dejar solo a Gonzalo Miró durante la ausencia de Marta Flich y será otro rostro habitual de 'Directo al grano' el que se encargue de ocupar la silla de la presentadora durante sus vacaciones. Y es que tal y como ha anunciado la propia valenciana será Martín Barreiro quién le sustituya las próximas semanas.

"Por cierto Martín espero que la semana que viene tengas muchas ganas porque yo, aquí la menda lerenda, se va de vacaciones dos semanas y te quedas tú de presentador de 'Directo al grano' con Gonzalo", le advertía Marta Flich a su compañero. "Exacto, así que yo hago de Marta, tú haces de mí y así todo el rato. Madre mía, no sabe la que le espera", reaccionaba Gonzalo Miró. "Va a ser un placer", reconocía por su parte Barreiro.

De esta manera, el meteorólogo se sumará como copresentador de 'Directo al grano' después de haberse encargado de sustituir a Jacob Petrus y Marc Santandreu al frente de 'Aquí la tierra' en sus últimas emisiones demostrando así su gran versatilidad como profesional y cómo puede pasar de presentar el tiempo y un programa totalmente divulgativo a hacerse cargo de un magacín de actualidad que aborda temas de política y de sucesos.