Marta Flich asciende en RTVE y saltará a un nuevo programa tras su consolidación en 'Directo al Grano'

Siguiendo los pasos de su compañero Gonzalo Miró, Marta Flich tendrá su propio programa en TVE, tras el éxito cosechado por 'Directo al grano' en la sobremesa de La 1. Según adelanta El Confidencial, la comunicadora prepara un nuevo proyecto para la cadena pública que nada tiene que ver con el magacín de actualidad que presenta junto a Miró.

Tal y como recoge el citado medio, Marta Flich se pondrá al frente de una serie documental de 'true crime', 'El lugar de los hechos', que reconstruirá algunos de los sucesos criminales más recordados de la historia reciente de España. Estará producido en colaboración con Dollhouse ('El sótano club', 'Cuerpos especiales'). Al igual que todas las docuseries del estilo, en cada episodio se recorrerán algunos escenarios reales donde se produjeron algunos de los crímenes más impactantes de nuestro país.

Cada episodio combinará periodismo de investigación, análisis forense, material de archivo y recreaciones digitales. El objetivo del programa es ofrecer una reconstrucción lo más real posible de cada caso, así como del contexto social y policial que lo rodeó. Todo ello con una narrativa documental, propia de este género que tanto éxito ha cosechado en los últimos años, especialmente en las plataformas de streaming.

TVE sigue apostando por Marta Flich tras el éxito de 'Directo al Grano'

Por el momento se desconoce en qué cadena de TVE se emitirá y cuál será la fecha de estreno, aunque previsiblemente sea a partir de septiembre. Lo que sí está claro es que la Corporación pública sigue confiando en Marta Flich, quien cabe recordar que abandonó 'Todo es mentira' con Risto Mejide en Cuatro para dar el salto a la cadena estatal, donde presenta con gran éxito 'Directo al grano', junto a Gonzalo Miró.

Precisamente hace unos días se conocía que su compañero también presentará su propio programa en solitario, 'La cena de los idiotas'. Cada semana, el espacio reunirá a varios comensales, muy conocidos y de diverso ámbito, en una misma mesa, donde tratarán sobre algún tema de actualidad o algún acontecimiento importante y con tendencia a generar opiniones contrapuestas. Al igual que Marta Flich procedía de Mediaset, Gonzalo Miró fichó por TVE tras años vinculado a Atresmedia, donde colaboró en múltiples programas como 'Espejo Público', 'Más Vale Tarde' o 'La Roca'. El salto a TVE supuso también su debut como presentador, una labor con la que se siente como pez en el agua.

De esta forma, TVE continúa apostando por rostros de la casa para sus nuevos proyectos. Además, con esta nueva apuesta en el terreno del true crime, la cadena pública busca hacerse un hueco en el terreno del documental de investigación.