RTVE anuncia grandes cambios de horario ante el España-Portugal en La 1, que sufrirá una caída en bloque de media parrilla

La 1 de RTVE vivirá un totum revolutum en su programación en la jornada de este lunes 6 de julio. La cadena pública alterará la mayor parte de su oferta ordinaria por el España-Portugal de octavos de final; por el Tour de Francia, que acaba de dar comienzo; y por el inicio de los sanfermines, otro clásico del verano.

Para empezar, 'Mañaneros 360' sufrirá un recorte sustancial en su horario de emisión debido al tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona con el que arranca una de las fiestas más importantes del mundo; siendo el preámbulo a siete días de encierros, que se retransmitirán a las 08:00 horas, como cada año, en La 1.

Este especial se extenderá desde las 11:30 hasta las 12:45 horas. Así, durante 75 minutos, el programa presentado por Adela González y Javier Ruiz afrontará un receso. Una vez concluido ese espacio desde la capital de Navarra, el formato matinal de actualidad reanudará su emisión con normalidad.

Por la tarde, tras la primera edición del 'Telediario' y 'Teledeporte directo al Mundial', el bloque deportivo con la última hora sobre el torneo intercontinental, La 1 de TVE ofrecerá el Tour de Francia. Exactamente desde las 15:50 hasta las 17:05 horas. Por tanto, esto significará un importante cambio de franja de emisión para 'Directo al Grano'.

El magacín conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró se verá aplazado a las 17:05 horas (70 minutos más tarde de lo habitual) y se prolongará hasta las 18:30 horas. En ese momento, cederá el relevo al previo del decisivo partido entre España y Portugal, en el que nuestro país se jugará el pase a cuartos de final.

Dos horas y media de previo en total, pues el choque deportivo está previsto para las 21:00 horas, que provocará, como ya sucedió el jueves en dieciseisavos, una caída en bloque de casi toda la programación vespertina: 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Todos estos espacios regulares desaparecerán por completo este lunes.

Tras el encuentro entre la selección española y la portuguesa, que concluirá al filo de las 23:00 horas si no hay que recurrir a la prórroga o a la tanda de penaltis, La 1 de RTVE retomará su oferta de entretenimiento propia con 'La Revuelta' de David Broncano, que saltará al prime time y abandonará el access este día como consecuencia del Mundial; con alta posibilidad de que acabe relegada al late night si el partido no se dirime en los 90 minutos reglamentarios.

Así queda la programación de La 1 este próximo lunes 6 de julio: