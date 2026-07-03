'La Promesa', avance del próximo capítulo (864), que sufrirá una moratoria de varios días en RTVE por cambios de programación

'La Promesa', grandísima damnificada por el Mundial de Fútbol en La 1 de RTVE, pausará sus emisiones nuevamente el lunes 6 y el martes 7 de julio debido precisamente a una programación especial articulada en torno al torneo intercontinental que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Por tanto, la cadena pública pospondrá el próximo capítulo de la serie (864) al miércoles 8 y significará que, otra vez, la próxima semana se producirá un sustancial recorte en el número de entregas. A continuación, te mostramos el avance de lo que sucederá en el siguiente episodio de la ficción de época:

Manuel ha dicho basta a Ciro con un firme ultimátum: o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada. Es su última oferta. Su primo pide el doble realmente, pero el heredero de Luján no está dispuesto a claudicar ante los evidentes abusos del joven.

Después, Manuel comparte con Julieta esa propuesta a Ciro que cubriría la estafa del duque de Carril, pero ella no ve con buenos ojos esa propuesta, pues es mucho más que la dote que le saqueó el duque. La muchacha advierte a Manuel de que ese 5% sigue siendo demasiado dinero y le advierte de que Ciro es un codicioso insaciable.

Alonso accede a una serie de recomendaciones médicas para que Adriano, que experimenta una leve y progresiva mejoría con su ceguera, pueda recobrar la visión en la medida de lo posible. Mientras, ante la inminente visita de Máximo de Buenaventura, La Promesa se prepara.

En el servicio se trata de atender a todas las exigencias que ha impuesto de avanzadilla a través de su ayuda de cámara. Son absolutamente draconianas y hay una especialmente que se resiste: el champán francés. La guerra comercial impide acceder al producto, pero Cristóbal Ballesteros apremia a Ricardo para conseguirlo como sea.

Mientras María Fernández se muestra preocupada por su bebé, que apenas toma el biberón, Petra respira aliviada cuando descubre que el duque de Buenaventura podría presentarse en La Promesa sin su propio servicio, lo que significaría no ver a su hermana Tomasa, con la que no se habla. Su reacción despierta sospechas entre sus compañeros.

Por último, Leocadia recurre a Curro para pedirle ayuda. No le resulta fácil plegarse ante él, pues ya sabemos que no es Santo de su devoción, pero es la única persona que puede hacerlo para conseguir su próximo objetivo. ¿De qué se trata?

Resumen del capítulo 863 emitido este viernes 3 de julio

Adriano, abrumado por la culpa, le pide a Martina poner fin a su relación. Es incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Mientras, ella y Jacobo pelean cada día más. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio y es que… ¡su hermana Tomasa trabaja para el duque! Hace quince años que no se hablan. ¿Cuál será su historia? Se abre así una nueva y curiosa trama en 'La Promesa'.

Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo opaque su posible marcha del palacio. Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar y Julieta le reprocha a su marido ser un caradura.

En paralelo, Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija. La joven cree que su madre quiere viajar con ella para “taladrarle” la cabeza. Manuel, finalmente, se planta ante Ciro con un ultimátum: o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada.