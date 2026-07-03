'Sueños de Libertad', avance semanal del 6 al 10 de julio: Un regreso inesperado, un embarazo y el maléfico plan de Beatriz

'Sueños de libertad' atraviesa un auténtico vuelco en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre dando un giro al futuro de los De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio a continuación:

Avance del capítulo 597 de 'Sueños de libertad' del lunes 6 de julio

Beatriz, Begoña y Julia en 'Sueños de libertad'

Mabel le agradece a sus padres la complicidad con la que trataron a Salva en la comida y le muestra a su padre su felicidad por su cambio de actitud. Mientras, Begoña sigue con preocupación por el estado de Julia tras los rumores sobre su relación con Eduardo.

Tasio acude al dispensario y le confiesa a Miguel sus problemas para conciliar el sueño y el doctor le aconseja que acuda a un psiquiatra. Tras encontrarse con Paula, Tasio le deja claro que es mejor que no les vean juntos. Precisamente, la operaria también visita al doctor tras empezar a notar problemas respiratorios.

Pablo Salazar anuncia a Gabriel que Hugo Brossard ha decidido seguir confiando en él como director financiero y que no habrá ningún despido. Para celebrar la noticia de que la fábrica seguirá abierta, Digna propone hacer una fiesta con los trabajadores y Pablo ofrece realizarla en la cantina.

Claudia le pide a Marta que contrate a una nueva dependienta para la tienda porque no dan a basto. Por otro lado, Claudia se confiesa con Valentina sobre sus sentimientos hacia Miguel y decide pedirle otra cita al doctor.

Begoña comparte con Damián lo sucedido con Julia ante los rumores de su relación con Eduardo. Por su parte, el chófer habla con su jefe para presentar su dimisión pero él lo rechaza para evitar más habladurías. Finalmente, una visita inesperada amenaza la recién conseguida estabilidad de los Salazar cuando Mabel reaparece y le cuenta a pablo que está embarazada.

Avance del capítulo 598 de 'Sueños de libertad' del martes 7 de julio

Fina y Marta en 'Sueños de libertad'

Nieves insiste a Pablo con hacer una escapada a la playa mientras él no puede parar de pensar en el anuncio que le hizo Mabel. Por su parte, Eduardo comparte con Manuela sus dudas sobre si revelarle a Roque que él es su verdadero padre ahora que ha muerto su hermano Federico.

Digna les cuenta a Damián y Tasio la fiesta que preparan para los trabajadores en la cantina y trata de convencer al patriarca de que acuda a la celebración pero él no está por la labor. Precisamente, Salva empieza a sentir que el encargo de preparar la fiesta le viene grande y Mabel no duda en apoyarlo.

Begoña habla con Eduardo para poner distancia con él y romper su amistad para evitar más rumores y después se planta con Gabriel y ambos acuerdan seguir con el paripé de su matrimonio de puertas para afuera. Por otro lado, Miguel le revela a Paula que sus problemas respiratorios tienen que ver con los productos químicos de la fábrica y que no puede seguir trabajando allí. Pero ella no está por la labor pues no puede renunciar a su trabajo.

Fina le confiesa a Claudia que la relación con Marta no termina de ir bien y que la De La Reina no encaja todos los cambios que ha experimentado en su vida. Justo entonces, Marta se presenta en casa de Fina sin consultar metiendo la pata con ella y decide marcharse.

Marisol le deja claro a Pablo que va a seguir con el embarazo y le dice que quiere formar una familia con él y le propone iniciar una nueva vida lejos de Toledo. Pero él se sincera con ella y le dice que su única familia es la que tiene junto a Nieves y sus hijos aunque se compromete a que ni a ella ni a su hijo les falte de nada. Después, Pablo decide sincerarse con su mujer y le revela que Marisol está embarazada dejándole destrozada.

Avance del capítulo 599 de 'Sueños de libertad' del miércoles 8 de julio

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

Gabriel cita a Don Agustín para invitarle a la fiesta de la cantina y aprovecha para exigirle que defienda a Begoña de todos los rumores sobre su relación con Eduardo en su próxima homilía y no duda en amenazarle con convencer a los franceses del cierre de la parroquia si no acata su petición. Y finalmente el párroco defiende el honor de Begoña.

Marta comparte con su tía Digna las inseguridades que tiene en su relación con Fina y le muestra su miedo a estar perdiendo al amor de su vida por su actitud con ella. Justo entonces, Fina le llama para invitarla a su casa y poder aclarar las cosas. Mientras, Begoña acude a la tienda y descubre por sorpresa que Valentina y Andrés han roto su relación.

En la cantina, Nieves no duda en prevenir a Mabel para que no se acueste con Salva por los peligros que eso conlleva siendo tan joven. Paralelamente, Nieves le pide a Pablo mantener en secreto el embarazo de Marisol y que sus hijos no sepan nada por ahora. Mientras, él le deja claro que quiere seguir con su matrimonio y que lo mejor para todos es que Marisol se marche de Toledo.

Tras ver que los problemas de Paula se acrecientan, Miguel toma medidas urgentes y decide hablar con Tasio para pedirle que cambie de puesto a la joven porque no es seguro para ella y sus problemas de salud. Después, el doctor accede a tener una cita con Claudia.

Después de comprobar cómo Gabriel ha tratado de defender el honor de su esposa, Beatriz siente cielos y monta en cólera contra él. Pero el abogado le deja claro que hará lo que sea por proteger a su familia y harto de sus reproches no duda en recordarle cuál es el lugar que ocupa.

Avance del capítulo 600 de 'Sueños de libertad' del jueves 9 de julio

Tasio, Marta y Claudia en 'Sueños de libertad'

Tasio acude a ver a Paula tras su charla con Miguel y se compromete a reubicarla en un puesto de trabajo que no sea peligroso para su salud. Después, comparte su decisión con Pablo y Marta, y sin saber que se trata de Paula, Marta propone reubicarla en la tienda.

Tras descubrir que se trata de Paula, Marta pone el grito en el cielo y termina discutiendo con su hermano pues considera que es una locura que su ex amante ocupe el puesto que dejó su mujer. Después, deciden que sea Claudia quién tome la decisión y ella se niega rotundamente.

Nieves comparte con Begoña la noticia del embarazo de Marisol y la enfermera trata de aconsejar y apoyar a su amiga. Por su parte, Pablo se cita con Marisol para tratar de convencerla de que abandone Toledo y le propone pagarle un piso con tal de alejarla de su familia. Sin embargo, la joven se opone de forma tajante.

En la cantina, Mabel desoye los consejos de su madre y trata de dar un paso más allá con Salva y acostarse con él como tanto desea. Pero él la frena y comparte con ella el motivo de su comportamiento tan reservado pues prefiere que su relación esté más consolidada para dar ese paso. Mientras, Claudia y Miguel regresan de su cita y cuando ella intenta cogerle de la mano, él huye despavorido.

Marta visita a Fina en su casa tal y como acordaron para poder aclarar los problemas de su relación. La fotógrafa comparte que le molestó mucho que la visitara sin avisar cuando estaba con Claudia y la De La Reina le pide perdón por haberle ocultado la llamada de Bianca. Tras compartir sus sentimientos, ambas se reconcilian. Por último, Beatriz da el primer paso y pone en marcha su maléfica estrategia y le da leche de fórmula a Juanito para conseguir que rechace la leche materna de Begoña.

Avance del capítulo 601 de 'Sueños de libertad' del viernes 10 de julio

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

Tras descubrir por boca de Valentina, que ella y Andrés han roto su relación, Begoña habla con Andrés y no puede parar de sentirse culpable por cómo acabaron las cosas entre ellos dos.

Eduardo sigue con las dudas de hacer con Roque y decide ir a visitarle presentándose como su tío. Lo que no espera el chófer es que su hermano Federico le dejó escrita una carta antes de morir. ¿De qué se trata?

Después de que Miguel huyera despavorido cuando intentó cogerle de la mano, Claudia se desahoga con su tía y Manuela advierte a su sobrina de lo que piensa sobre la actitud siesa del doctor.

Tasio no para de darle vueltas al asunto de Paula pues se comprometió a cambiarla de puesto pero la negativa de Marta y Claudia a que trabaje en la tienda lo complica todo. Y por ello, se arma de valor y le pide un desesperado favor a Gabriel.

Tras descubrir que Nieves sabe lo de su embarazo, Marisol no duda en confrontar directamente a la mujer. Por último, tras quedarse sin fotógrafo para la fiesta de los trabajadores, Cloe decide hacerle una propuesta a Fina.