'La Película de la Semana' cae de la programación de La 1 de RTVE: El clásico contenedor cinematográfico es cancelado este domingo

Este fin de semana, la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará agitando la parrilla de programación de La 1 de TVE. El sábado 4 de julio, el partido de octavos entre Paraguay y Francia obligará a cancelar el cine y el domingo 5 sucederá lo propio: el choque entre Brasil y Noruega provocará la retirada de 'La Película de la Semana', todo un clásico de la noche dominical y uno de los pilares de la cadena pública.

Tras un impasse en la primera quincena de junio, causado por la cobertura del Papa y por la emisión del documental 'Denominación de Origen' sobre el lado más personal de La Roja, el emblemático contenedor cinematográfico regresó los días 21 y 28 de junio con excelentes datos de audiencia (15,2% y 14,5%). Prueba indisputable de que es un valor seguro dentro de la oferta de La 1.

Pues bien, esa vuelta ha sido efímera ya que este próximo domingo, 5 de julio, 'La Película de la Semana' se caerá nuevamente de la parrilla debido, en esta ocasión, al Mundial de Fútbol y a ese encuentro de Brasil y Noruega en el que se disputarán un pase a cuartos de final. El enfrentamiento ocupará de lleno su franja (de 22:00 a 00:00 horas), con la posibilidad de que la retransmisión se alargue en caso de prórroga o tanda de penaltis.

Así, RTVE ha optado por prescindir del espacio y por no programar un largometraje de estreno. Eso sí, habrá cine en late night, fuera de la marca 'La Película de la Semana', con la cinta 'Wonder Woman'. Según la EPG provisional, arrancará a las 00:00 horas, justo después del partido, pero podría relegarse a cerca de la una de la madrugada si ese choque entre la selección brasileña y la noruega no se resuelve en los 90 minutos reglamentarios.

Así queda la programación nocturna de La 1 el próximo domingo: