Revolución este sábado en RTVE: Cancela su oferta de prime time y 'Cine de barrio' por la cobertura del Mundial y el Orgullo

Tras recuperar el pasado sábado 'Cine de barrio' tras más de un mes fuera de la parrilla de La 1, esta semana el programa de Inés Ballester vuelve a quedarse fuera de la programación de la cadena ante los diferentes eventos que emitirá el canal este sábado 4 de julio.

Y es que este sábado, La 1 contará con dos grandes eventos más allá del Mundial, del que ofrecerá un nuevo partido en prime time. Para empezar, la cadena pública comenzará la retransmisión del Tour de Francia 2026 con su primera etapa desde Barcelona a las 18:15 horas. Y posteriormente, la cadena pública volverá a retransmitir la Manifestación del Orgullo LGTBI de Madrid.

Es por ello por lo que 'Cine de barrio' volverá a dejar su hueco en la programación del sábado confirmándose así que el formato ha dejado de ser un imprescindible para TVE y que cada vez que lo necesita no le tiembla el pulso de levantar su emisión. Así lo ha hecho en los últimos meses tanto para ofrecer la alfombra roja de los Goya como retransmisiones deportivas como las finales de la Champions tanto femenina como masculina o el Mundial así como para ofrecer eventos cinematográficos dedicados a sagas como 'Star Wars' y 'Toy Story'.

Así, este sábado La 1 enlazará el cine de sobremesa con dos eventos completamente diferentes. A las 18:15 horas retransmitirá el inicio del Tour de Francia con Carlos de Andrés y Perico Delgado, que se mantiene al frente del equipo de comentaristas tras la polémica que protagonizó en La Vuelta por el boicot a Israel, con el Grand Départ y una contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros desde Barcelona.

Una hora después, a las 19:15 horas, La 1 comenzará el especial 'Saca tu orgullo', que conducirán Aitor Albizua e Inés Hernand desde el set instalado frente al Museo del Prado. Por él pasarán diferentes activistas LGTBI como Nerea Pérez de las Heras o Elisabeth Duval, profesionales del mundo de la cultura como Arkano, Bob Pop, Carlos Corredera y Samantha Ballantines y estrellas del deporte, así como a creadores de contenido LGTBIQ+ como invitados.

Miriam Moreno, Mario Montero, Marta Medina, Sergio Recio, Clara Rivas y Cecilia Revuelta serán los reporteros en los diversos puntos del recorrido, que recogerán testimonios y narrarán los grandes momentos de la Manifestación y del desfile de carrozas.

'Saca tu Orgullo 2026' contará con un gran despliegue técnico (17 cámaras, dos cabezas calientes y un dron) para mostrar todo el recorrido entre Atocha y la Plaza de Colón en el que, un año más, desfilará la carroza de RTVE con multitud de artistas y profesionales de la Corporación.

Un especial que se trasladará a La 2 a partir de las 21:00 horas para seguir ofreciendo el desfile de carrozas por todo el Paseo del Prado, Cibeles y Recoletos hasta Colón antes de comenzar a emitir una nueva entrega de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora a las 21:40 horas.

Así queda la programación de La 1 el sábado 4 de julio: