Pedro Delgado mantiene el asiento en RTVE como narrador del Tour de Francia tras la polémica por sus críticas al boicot de Israel

El futuro de Perico Delgado al frente de las retransmisiones de ciclismo en TVE quedó en el aire tras la polémica que surgió durante la retransmisión de La Vuelta por sus quejas sobre el boicot a Israel. Fueron muchos los que pidieron a RTVE el despido del ex deportista. Sin embargo, el segoviano se mantendrá en el equipo de RTVE en la cobertura del Tour de Francia 2026.

Así, después de regresar el pasado mes de marzo a RTVE como comentarista de La Vuelta a Cataluña en Teledeporte, Perico Delgado seguirá formando tándem con Carlos de Andrés al frente de la retransmisión del Tour de Francia 2026, que arranca este sábado 4 de julio en La 1.

Con ello, pese a todas las críticas que recibió el ex ciclista y todo el revuelo que generaron sus postulados en contra del boicot a Israel en La Vuelta, RTVE mantiene su confianza en él al ser uno de los grandes expertos en ciclismo de nuestro país y ser uno de los rostros habituales de la cadena pública en este deporte junto a Carlos de Andrés.

Carlos de Andrés y Pedro Delgado, el tándem de TVE para el Tour de Francia 2026

TVE comienza las retransmisiones del Tour este sábado 4, a las 18:15 horas en La 1. Carlos de Andrés vuelve a estar al frente de las narraciones junto a Pedro Delgado, la pareja televisiva de referencia en el ciclismo y que este año afronta su 26º Tour. Ambos contarán con las opiniones de los protagonistas al final de cada etapa, y con las aportaciones de Josué Elena, enviado especial de los Servicios Informativos para los Telediarios y el Canal 24 horas.

Hay que decir que los finales de etapa más emocionantes se vivirán en La 1, con lo que la parrilla de tarde de la cadena podría verse alterada siendo 'Directo al grano' el gran afectado, aunque habría que ver si 'Valle Salvaje' o 'La Promesa' también sufren algún parón. Mientras que La 2 será la encargada de ofrecer el resto de finales de cada etapa. Y Teledeporte ofrecerá los inicios de etapa y las ceremonias finales.

Asimismo, cabe decir que la ceremonia inaugural del Tour tendrá lugar en Barcelona este jueves 2 de julio a partir de las 18:30 horas y podrá seguirse en directo en La 2Cat y en RTVE Play.

Radio Nacional de España también se volcará con el Tour de Francia para cubrir in situ las 21 etapas de la ronda gala. Todas las tardes, el desenlace se podrá seguir con el enviado especial y coordinador de Deportes en Barcelona, Jorge García González, que hará conexiones en directo diarias en Radio Nacional y al final de cada etapa, con un resumen de lo ocurrido y entrevistas con los protagonistas de cada día.

El Tour 2026 recorrerá 3.333 kilómetros repartidos en 21 etapas hasta su llegada a París el 26 de julio. Destacan la dos con llegada a Alpe d’Huez (19ª y 20ª etapa, esta última considerada la etapa reina con más de 5.600 metros desnivel acumulado). Tadej Pogacar buscará su quinto maillot amarillo en otro duelo vibrante ante Jonas Vingegaard, a quienes se añaden otros nombres importantes que lucharán por el podio como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Florian Lipowitz, Isaac del Toroo o Paul Seixas.