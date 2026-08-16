Alba Carrillo, el fichaje inesperado que prepara La Séptima para luchar contra 'Fiesta' y 'La Roca' los fines de semana

Poco a poco vamos teniendo nuevos detalles de la programación de La Séptima, la nueva cadena de TDT que llegará el 5 de noviembre. Tras oficializarse los fichajes de Javier Ruiz como director de la cadena y su cara principal, y de Rocío Delgado para presentar uno de sus formatos diarios, ahora sabemos que Alba Carrillo será otra de las caras que formarán parte de este nuevo proyecto.

Según avanzó Vozpopuli y ahora confirma Informalia, José Miguel Contreras, el principal impulsor de La Séptima, negocia el fichaje de Alba Carrillo como presentadora de un formato que se emitirá en las tardes de los sábados y domingos y que está llamado a competir contra 'La Roca' en La Sexta y contra 'Fiesta' en Telecinco.

De esta forma, Alba Carrillo competirá contra el que fue su programa. Y es que cabe recordar que la modelo y presentadora colaboró en 'Fiesta' con Emma García hasta que estalló el escándalo por su affaire con Jorge Pérez en la fiesta de navidad de Unicorn Content y fue despedida por la productora en abril de 2023.

Con ello, Alba Carrillo volverá a trabajar los fines de semana como ha venido haciendo en los últimos años como colaboradora de 'D Corazón' en TVE hasta que en mayo decidió no seguir formando parte del programa ante la censura que pretendía imponerla RTVE tras cuestionar a 'MasterChef' por fichar a personas que tienen problemas con Hacienda como Paz Vega o contar con gente como Ofelia que presume de no pagar impuestos en España.

Lo que se desconoce por ahora es si su fichaje por La Séptima supondrá su salida de TEN. Cabe recordar que Alba Carrillo presenta el magacín 'El sótano club' en las tardes de la cadena, cuya segunda temporada está anunciada para septiembre tras parar en verano.

Alba Carrillo, nuevo fichaje de La Séptima

Con la incorporación de Alba Carrillo serían ya tres nombres relevantes con los que contará La Séptima sumados a los de Javier Ruiz y Rocío Delgado. A ellos hay que sumar también el fichaje de Daniel Fernández, quién hasta ahora era director de 'Mañaneros 360' y que en el pasado dirigió 'El programa de Ana Rosa', 'La mirada crítica', 'Cuatro al día' y 'Las mañanas de Cuatro' como director de contenidos.

Cabe decir que La Séptima vivirá su puesta de largo durante la próxima edición del FesTVal, el festival de televisión que se celebra cada año en Vitoria, a partir del 7 de septiembre. Será entonces cuando la nueva cadena de TDT presente a todas sus caras y su programación antes de llegar a nuestras vidas el 5 de noviembre.