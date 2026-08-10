10 estrenos que ver el fin de semana del 14 al 16 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney+: de 'La Fiera' a 'Caminando con el diablo'

Ya estamos a mitad del mes de agosto, y ya hemos sobrevivido a un eclipse total. ¿Qué más queremos? El verano está siendo caluroso, sí, pero poco a poco estamos soportándolo mejor, sobre todo gracias a una pequeña bajada en las temperaturas. Como decimos siempre, si tenéis piscina, todo perfecto. Si no, qué mejor que quedarse en casa viendo alguno de los estrenos que llegan al streaming. Tenemos el estreno en plataformas de 'La fiera', protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas. O la también española 'Caminando con el diablo', que llega a Prime Video con Tamar Novas.

Si queremos emociones más fuertes aún, SkyShowtime estrena 'Scream 7', después de arrasar en cines de todo el mundo a comienzos de año. Además de una película que no tuvo distribución en cines en nuestro país como es el romance entre Paul Mescal y Josh O'Connor en la dramática 'The history of sound'. Y también podremos ver por fin la tercera entrega de la saga musical 'Camp Rock'. Disney Plus también estrena el montaje del director de 'X-Files: Creer es la clave'.

La fiera

Sinopsis: La historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó, tres amigos a los que les unía su pasión por los deportes extremos, que descubren la experiencia más cercana a volar: el salto BASE con traje de alas.

La nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, se estrenó en cines este pasado mes de febrero. Aunque su desempeño en taquilla fue algo dispar, el trío protagonista precisamente era el responsable de que esta película sea más entretenida y queremos seguir viéndola.

Según su director en una entrevista para Atresmedia, "'La Fiera' se adentra en las vidas de estos saltadores, pero también se aproxima a su entorno familiar, sus parejas, padres, madres e hijos que viven en un frágil equilibrio entre el amor y el miedo. De ahí surge un dilema dramáticamente muy poderoso: el de la libertad individual frente a la responsabilidad hacia los demás. Hemos intentado abordarlo sin juzgar a los personajes; sin certezas, pero con preguntas que trasladamos al espectador. El cine debe entretener y emocionar, pero también debe hacerte reflexionar, acompañarte horas y días después".

"La pregunta que hace la película es: ¿Cuánto de grande es tu fiera, tu pasión, tu pulsión, como para arriesgarte de esa manera? Y la respuesta yo creo que tiene que ver con el deseo y con lo que te genera lo que haces. Si te genera muchas más cosas positivas de las que te puedes generar negativas, es lo que nos lleva a aceptar ese riesgo. Este es un grupo de amigos que practicaba un deporte muy extremo, en el que pueden pasar cosas muy horribles, pero que, a la vez, todo lo que acompaña a ese riesgo es muy luminoso", explicó Carlos Cuevas para RTVE.

Plataforma: Netflix

Caminando con el diablo

Sinopsis: España, años ochenta. Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

La ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena, con Tamar Novas y Marina Salas como protagonistas, se estrenó en cines el pasado mes de marzo, con la producción de RTVE. El rodaje de la película tuvo lugar en Zaragoza, Los Monegros y en localizaciones de la Comunidad de Madrid, y se trata de un thriller angustioso y asfixiante que busca dar una nueva profundidad a este tipo de historias en nuestro país. No tuvo mucha suerte en taquilla pero es la típica película que aprovecha bien su segunda oportunidad en streaming.

"Aparte del guion, que cuando terminé de leerlo parecía que solo hubiera pasado un segundo, me sedujo la posibilidad de trabajar con el equipo técnico que hizo 'Tarde para la ira', y con Javier Salmones, el director de fotografía de mi primera película, 'La lengua de las mariposas'", comentó Tamar para Fotogramas. "En cuanto al personaje, era un reto contar todo su dolor y sentimiento de culpa, y su brutalidad desde lo físico, porque apenas habla. Me gusta mucho trabajar con el cuerpo. Y desde luego me engolosinó que me plantearan el proyecto construyéndolo a partir de mí, me sentí muy halagado".

Plataforma: Prime Video

La leyenda de Ochi

Sinopsis: Sigue a una niña, interpretada por Helena Zengel ('Noticias del gran mundo'), que ha crecido escuchando que los ochi son una amenaza. Sin embargo, cuando encuentra a una cría abandonada, emprende una misión para llevarla de vuelta con los suyos.

Liderada por Willem Dafoe y con el actor de 'Stranger Things' Finn Wolfhard en el reparto, esta fábula fantástica bebe del imaginario de títulos de los 80 como 'La historia interminable' o 'Cristal oscuro', destacando por su textura física y sus marionetas: la criatura ochi es adorable. Es una película familiar que mezcla aventura iniciática, cuento de criaturas y fábula sobre el miedo a lo desconocido. Isaiah Saxon, realizador procedente del universo del videoclip y la creación visual, debuta aquí en el largometraje con una propuesta de aire artesanal. Pese a que, cuando salió el tráiler, todo el mundo empezó a criticarla pensando que la criatura había sido hecha por Inteligencia Artificial. Multitud de videos analizando el metraje afirmaban saberlo a ciencia cierta. Pero los responsables de la película, producida por A24, se encargaron de desmentirlo.

"Vengo de una infancia en la que dibujaba mucho, eso era lo que se me daba bien de niño. Simplemente seguí dibujando y dibujando, y cuando fui a la universidad, pensé que iba a ser ilustrador. Luego tuve una epifanía y cambié mi especialidad a cine, y rápidamente me di cuenta de que podía trasladar todo el dibujo y la escultura a las películas", contaba el director en una entrevista para Cinépolis. "Así que pude convertirlo en una práctica artística holística donde comienza con la escritura y el dibujo, y luego pasa a construir cosas, esculpir objetos, hacer prótesis, modelos, criaturas, y luego filmarlos. Y al final del proceso, las pinturas mate entran en juego simplemente porque lo que filmé no es exactamente correcto". Todo tiene un aire de película de aventuras para toda la familia, de esas que cada vez escasean más, por lo que hay que celebrar cuando llega un título como este a nuestro país. A24 sigue apostando por un tipo de cine diferente, con personalidad propia.

Plataforma: Movistar Plus

Y2K

Sinopsis: Dos 'don nadie' del colegio toman la decisión de colarse en la última celebración antes del nuevo milenio en la Nochevieja de 1999. La noche se vuelve aún más loca de lo que jamás podrían haber soñado cuando el reloj marca la medianoche.

El actor Kyle Mooney debuta como director con esta alocada comedia de terror que toma como referentes a 'Terminator' y 'Supersalidos'. Menuda mezcla, ¿verdad? Protagonizada por Rachel Zegler y la estrella de los 90 Alicia Silverstone, se inspira en un humor muy particular para llevarnos a una fiesta de instituto, romance y, por supuesto, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. "Cuando presentábamos la película a la gente o hablábamos con los responsables de los distintos departamentos, siempre era algo así como: 'Queremos que transmita esa sensación de esas películas de coming-of-age, tan realistas y cercanas, que tanto nos gustaban'", comentó Mooney en Interview Magazine. Esa es la principal razón del fichaje de una Alicia Silverstone que últimamente vuelve a estar en proyectos interesantes.

Plataforma: Movistar Plus

Camp Rock 3

Sinopsis: Después de perder el acto de apertura de su gira de reencuentro, la banda regresa a Camp Rock para encontrar a la próxima gran estrella. Sage, Desi, Rosie, Cliff, Callie, Madison y Fletch ansían alcanzar la fama, ¿pero cuál de ellos logrará cumplir su sueño?

Con música nueva, más rivalidad amistosa y un montón de nuevos campistas, 'Camp Rock 3' regresa por todo lo alto. Kevin, Joe y Nick Jonas regresan a sus icónicos papeles y se desempeñan como productores ejecutivos junto a Demi Lovato. El rodaje tuvo lugar en Vancouver, con Veronica Rodriguez como directora, Eydie Faye como guionista y Jamal Sims como coreógrafo. Además de canciones originales completamente nuevas, 'Camp Rock 3' incluye temas de las películas originales y de actuaciones anteriores de Connect 3. La banda sonora presenta una mezcla de estilos, entre los que se incluyen el pop de Disney, el country, el K-pop, el R&B, el hip-hop y el folk.

Al reparto se unen nuevos nombres como Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola. Aunque por supuesto que se echa de menos a Demi Lovato entre los protagonistas. "No envidio a los nuevos", comentó Joe Jonas para Variety. "Ya era bastante difícil cuando solo los sitios del corazón comentaban sobre la vida amorosa de los adolescentes, pero con las redes sociales todo eso se ha intensificado". Eso sí, la actriz y cantante ya confirmó en sus redes sociales que podemos esperar un pequeño campo de su personaje, Mitchie, en el concierto del final de la película. ¿Llegará 'Camp Rock 4'? Todo dependerá del éxito de esta tercera entrega, que esperemos nos dé momentazos como el baile entre los arbustos o la mítica frase de "She's so good".

Plataforma: Disney Plus

X-Files: Creer es la clave

Sinopsis: Varias mujeres desaparecen en una población rural de Virginia. Un sacerdote que tiene "visiones" manda a la policía a un lugar, donde hallan una serie de fosas con cuerpos humanos congelados; todo parece indicar que se trata de un experimento secreto que puede tener relación con las mujeres desaparecidas.

Si hay una serie que ayudó a definir la ficción televisiva en los años 90, es sin lugar a dudas 'Expediente X'. Creada por Chris Carter, lanzó al estrellato a sus protagonistas David Duchovny y Gillian Anderson, y creó una nueva ola de obsesión por los extraterrestres y sobre la vida más allá de nuestro planeta. Estrenó dos películas en cine, con resultado desigual. Mientras que la primera es ya un clásico de culto, la segunda reunió a los personajes pero un montaje atroz y muchos recortes en el guión nos dieron un thriller de sobremesa. Ahora nos llega este nuevo montaje, aprobado directamente por su creador, con un resultado mucho más aterrador y acorde a la idea inicial. "Al contrario que la mayoría de cortes del director, yo no metí todo lo que tenía", ha explicado el director en una entrevista para The Hollywood Reporter. "De hecho, es más corta que la original. Espero que encuentre un público aún mayor, y que les de a los fans lo que querían".

Plataforma: Disney Plus

Americana

Sinopsis: Las vidas de varios forasteros y locales se entrecruzan violentamente cuando una rara camisa de Lakota Ghost aparece en el mercado negro de un pequeño pueblo de Dakota del Sur.

Sydney Sweeney es un verdadero caso de estudio. Quizá una de las actrices más conocidas de la actualidad (y de su generación), pero no deja de estrellarse en taquilla una y otra vez. No acaba de encontrar la película perfecta para brillar (quizá porque la gran mayoría están dirigidas por directores debutantes) y su polémica sobre su supuesto apoyo a Trump y al partido republicano han dejado su reputación por suelos. En este caso tenemos un thriller con toques de comedia sureña de Estados Unidos, que protagoniza junto a Paul Walter Hauser. Y aunque Sweeney brilla, no es suficiente para que la película funcione en su totalidad. "En toda esta industria, lo único que se dice es: ‘Las mujeres empoderamos a otras mujeres’. Nada de eso ocurre en realidad. Todo eso es falso y una tapadera para todas las demás estupideces que dicen a espaldas de todo el mundo", afirmó la actriz en Variety. Una entrevista que trajo cola, desde luego.

Plataforma: SkyShowtime

Scream 7

Sinopsis: Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad cuando su hija se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas.

La saga creada por Wes Craven hace ya 30 años está de enhorabuena: tiene mejor salud que nunca. Aunque las críticas de esta séptima entrega no fueron muy buenas, lo cierto es que se convirtió en la más taquillera de todas, y sobre todo gracias al regreso de Neve Campbell, que estuvo ausente en la sexta parte. Pese al boicot al que llaman los fans tras el polémico despido de Melissa Barrera por mostrar su apoyo a Palestina, 'Scream 7' reventó las taquillas en medio mundo, y nos dio una entrega un poco torpe pero muy entretenida, con nuevos personajes añadidos al lore de la historia, y ojo, con Kevin Williamson, guionista original, que no solo firmaba el guion sino también se colocaba detrás de la cámara. "Sidney Prescott funciona como ancla con el mundo fuera de la sala, haciendo que el humor afile el miedo mientras el público, entregado, se ríe justo antes de cada sobresalto", comentó su director al presentar la película.

"La película original ya tiene 30 años. Estamos volviendo a la historia de Sidney y al punto en el que se encuentra ahora en su vida. La vemos con su familia, con su hija Tatum [interpretada por Isabel May], llevando una vida distinta… hasta que el caos vuelve a estallar. Pero ese espíritu original se mantiene", comentó Neve Campbell para Cinemanía.

Plataforma: SkyShowtime

The history of sound

Sinopsis: Lionel es un talentoso cantante de la Kentucky rural criado con las canciones que su padre cantaba en el porche. En 1917, abandona la granja familiar para asistir al Conservatorio de Música de Boston. Allí conoce a David, un encantador estudiante de composición musical que pronto es llamado a filas al final de la guerra. En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques y las islas de Maine, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para las generaciones futuras.

Un drama romántico que explora la conexión entre el amor, la música y los recuerdos en el contexto de los primeros años del siglo XX. Ambientada justo antes y después de la Primera Guerra Mundial, tiene a Paul Mescal y Josh O'Connor como protagonistas. ¿Y qué es lo novedoso? Que ambos acaban enamorándose, en una historia tierna, dramática y muy bien rodada. Dirigida por Oliver Hermanus, que adapta la novela corta de Ben Shattuck, entusiasmó a la crítica, sobre todo gracias a la química entre O'Connor y Mescal, con una fotografía sublime y una banda sonora perfecta para la ocasión. "Creo que no hay nada más atractivo que cuando alguien expresa un interés o pasión por algo. Es lo más atractivo que hay: ver a alguien apasionado por algo", comentó Mescal sobre sus personajes en una entrevista para OUT Magazine.

Plataforma: SkyShowtime

Nando entre dos mundos

Sinopsis: Atrapado entre la vida familiar y sus obligaciones con el mundo del crimen, Nando se enfrenta a una elección imposible sobre a quién debe su verdadera lealtad.

Johnny Araújo dirige este spin-off de la serie brasileña 'Sintonía', y ya se ha colocado como la segunda película más vista de la actualidad en Netflix España. Christian Malheiros vuelve como Nando y Júlia Yamaguchi retoma a Scheyla, la figura clave en los conflictos familiares. Además, Duda Pimenta aparece como la Bruninha adolescente y Henrique Santana debuta como Moicano. Una película que se recomienda llegar a ella tras haber visto la serie, y que nos mete dentro del mundo del crimen organizado en Brasil. "El mensaje que transmitimos es que el crimen no vale la pena. Incluso puedes salir vivo, pero ¿qué perdiste en el camino y cuántas personas tuvieron que sufrir por ello?", comenta Malheiros, el protagonista, en una entrevista para el medio brasileño CAPRICHO. "El público está acostumbrado a ver a Nando en la cuerda floja. Esta es una gran pregunta que deja a la gente en esta sensación de que Nando no puede morir, Nando no puede caer. Tiene que sufrir las consecuencias, pero no puede hacerlo mal. Y esta película trae una maduración, que es cuando Nando toma una decisión, que es el momento que todos esperan".

Plataforma: Netflix