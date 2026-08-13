Ane Ibarzabal tiene que corregir a Arantxa Sánchez tras su conflicto internacional con Colombia por lo que llegó a decir en RTVE

Poco a poco, Arantxa Sánchez va ganando peso en la programación de RTVE como pasó con Sarah Santaolalla. Tras convertirse en la colaboradora de 'Malas Lenguas' de la que todo el mundo habla en redes, este miércoles la tertuliana se estrenó como opinadora en 'Mañaneros 360'. Y sus palabras sobre el ex presidente han traído tanta cola que ha tenido que explicarse un día después en 'Malas Lenguas' tras abrir un conflicto internacional con el país latinoamericano.

Así, Ane Ibarzabal y Gonzalo Miró han querido aprovechar la presencia de Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas' para saber si quería rectificar las acusaciones que lanzó contra Gustavo Petro en 'Mañaneros 360' donde llegó a hablar de "narcopresidente" tal y como han recordado en el programa de TVE.

"La periodista que nos acusa de narcocomunismo no sabe ni dónde está parada. Ni narco ni comunista, mi gobierno incautó más cocaína que cualquier gobierno en el mundo y no desarrollé un comunismo sino un capitalismo nacional. El comunismo con sociedad de la abundancia, por la productividad del trabajo, y en sociedades de hombres y mujeres libres sigue siendo, por hoy, una utopía posible en el futuro, pero para lograrlo tiene que haber mucha productividad, que es función del intelecto general de la sociedad, y en economías descarbonizadas que permitan vivir", le ha contestado Gustavo Petro a la tertuliana de TVE.

La periodista que nos acusa de narcocomunismo no sabe ni dónde está parada.



Ni narco ni comunista, mi gobierno incautó más cocaína que cualquier gobierno en el mundo y no desarrollé un comunismo sino un capitalismo nacional. El comunismo con sociedad de la abundancia, por la… https://t.co/6tEE02L9iE — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2026

Arantxa Sánchez contesta al ex presidente de Colombia y Ane Ibarzabal le corrige con la RAE en mano

Tras recordar sus palabras y hacerse eco del tuit del ex presidente de Colombia, Ane Ibarzabal ha querido saber si Arantxa Sánchez se esperaba la reacción de Petro y qué le quería contestar ella. "Lo de comunismo como sociedad de abundancia es lo primero que voy a contestar porque me hace muchísima gracia. Claro que lo tienen en funcionamiento en Cuba y Venezuela pero no le valen como ejemplos porque son estados fallidos. Y allí si que está la gente hacinada, pero además sin luz", ha empezado contestando la analista.

"Yo no le llamé narco. Le llamé narco revolucionario porque es una persona que viene de hacer la guerrilla en la selva y siempre la guerrilla en general se ha financiado del narcotráfico", ha aseverado entonces Arantxa. "¿Y qué diferencia hay entre narco y narco revolucionario?", le ha repreguntado Ane Ibarzabal a su compañera. "Narcotraficante es el que fabrica y vende cocaína o droga y yo no le he llamado a él narcotraficante. Yo he dicho que era un gobierno narco guerrillero, Donald Trump si que le llamó narcotraficante y entonces es cuando él empezó a colaborar con EEUU tras ver lo que le sucedió a Nicolás Maduro", ha insistido Sánchez.

"El prefijo narco según la RAE es directamente droga y tú has hablado de narco presidente y narco gobierno", le ha terminado corrigiendo Ane Ibarzabal. "No, yo he dicho que es un gobierno narco revolucionario porque viene de la guerrilla y la guerrilla normalmente se financia con el narcotráfico", ha vuelto a defender la colaboradora. "¿Tú a pesar de lo que ha dicho Petro mantienes todo lo que dijiste en 'Mañaneros'?", ha tratado de saber la presentadora. "Yo no le he acusado de narcotraficante. Además su hijo Nicolás Petro no supo justificar ante la fiscalía de donde habían procedido los fondos que había aportado a la campaña electoral de su padre y además se le imputó por un enriquecimiento ilícito de mil cien millones de pesos colombianos", ha sentenciado Arantxa Sánchez.